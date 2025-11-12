KFPS schrijft zeven nieuwe dekhengsten in het stamboekregister

Het Centraal Onderzoek 2025 van het KFPS had afgelopen zaterdag in Exloo het eindexamen voor het mennen en tuigen. Zeven hengsten legden deze examens met goed gevolg af en zijn inmiddels ingeschreven in het KFPS-stamboekhengstenregister. Alle zeven nieuwe hengsten blijken goede stappers te zijn, “en die hebben we wel nodig binnen het stamboek”, zegt hengstenkeuringsvoorzitter Piet Bergsma.

Johanna Faber Door

Op de eindexamendag liepen acht hengsten een men-/tuigproef. Een week eerder viel het doek al voor de hengst Timen fan Jonkershuzen (Alwin 469 x Haike 482), maar op initiatief van de eigenaren is de hengst nog wel in Exloo gebleven en doorliep hij ook de laatste week van de test. Het Centraal Onderzoek eindigt na deze examendag nog niet helemaal, want hengst Tsjerk van de Meikade (Foeke 520 x Nane 492) bleek daags voor het eindexamen onregelmatig in zijn beweging. Hij staat inmiddels voor veterinair onderzoek op de kliniek in Emmeloord. Het is momenteel nog onduidelijk of hij wellicht een uitgesteld examen kan doen of volgend jaar opnieuw mag instromen. Onder leiding van trainingsleiders Johan Hamming en Wim Cazemier konden de andere zeven hengsten succesvol de zeventigdagentest afsluiten.

