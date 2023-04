KFPS-stamboekhengst Faust 523 naar Handels- en Exportstal Heuker

KFPS stamboekhengst Faust 523 AAA heeft zijn stal bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren verruild voor Handels- en Exportstal Heuker. De zesjarige zoon van Maurits 437 uit Modelmerrie Fardau M. Model AAA (Haitse 425) komt daarmee in eigendom van de hengstenhouder in Een, waar ook Bartele 472 ter dekking staat.

Voor het midden en zuiden van Nederland blijft Faust 523 beschikbaar via De Nieuwe Heuvel. Op de hengstenshow op zaterdagavond 8 april zal Faust 523 te zien zijn in Manege Gaasterland in Harich. Faust 523 was de verrichtingstopper van 2021 en heeft zich met amazone Marijke Boelen opvallend in de sport laten zien. Zo was de hengst derde in de finale van de Friesian Talent Cup 2020-2021. In 2022 beleefde de stamboekhengst zijn eerste dekseizoen, dit jaar zijn de eerste veulens geboren.

Bron: Phryso