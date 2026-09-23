KFPS Stamboekkeuring Harich: 21 Sterren

De stamboekkeuring op dinsdag 22 september in Harich leverde voor 21 paarden het Sterpredicaat op en één hengstveulen kreeg een eerste premie.

KFPS Door

In de rubriek vier jaar en oudere veulenboekmerries werd Tara van Stal Herven Ster (Omer 493 x Markus 491) opgenomen met een Ster tweede premie. In de rubriek met driejarigen konden de juryleden negen merries een Ster met een tweede premie toekennen.

Wiis fan Hesens Ster (Eise 489 x Nane 492)

Willemine B fan pauline Ster (Gosse 526 x Alwin 469)

Yenthe van d’n Meulenpad Ster (Jurre 495 x Tsjalle 454)

Welmoed fan Walta Ster (Markus 491 x Wolfert 467)

Wieke Ster (Jehannes 484 x Beart 411)

Zensa van de Troostwijk Ster (Omer 493 x Tsjalle 454)

Yade W Ster (Martzen 521 x Jehannes 484)

Zhyra fan Friesburg Ster (Waander 512 x Sape 381)

Wendy fan Kippenburg Ster (Markus 491 x Wimer 461)

Eén merrie werd Voorlopig Ster: Sientje K (Teun 505 x Wimer 461)

Zeven maal van stamboek naar Ster

Zeven stamboekmerries maakten promotie naar Ster met een tweede premie.

Maeike fan Lyts Tellens Ster A (Jurre 495 x Heinse 354)

Tina Hertsje A.B. Ster (Waander 512 x Jisse 433)

Tetsje M.D.G. Ster (Boet 516 x Maurus 441)

Udina A.F. van de Noeste Hoeve Ster (Rommert 498 x Gjalt 426)

Thialda fan Hoeckens Ster (Tymen 503 x Meinte 490)

Talina van de Benthemhoeve Ster (Jurre 495 x Felle 422)

Valerie Oet Oale Kloosterveen Ster (Omer 493 x Tsjalle 454)

Vier hengsten Ster

Van de negen gepresenteerde hengsten werden er vier Ster:

Rein fan de Pikestjelp Ster (Tymen 503 x Maurus 441)

Xavi Zenno fan it Bûtenhiem Ster (Ulbrân 502 x Tsjalle 454)

Torrow van de Klei Ster (Jurre 495 x Norbert 444)

Wessel van de Irene Hoeve Ster (Markus 491 x Nane 492)

Eerste premie hengstveulen

Een eerste premie bij de veulens was er voor hengstveulen Hylke fan Jirnsum (Jehannes 484 x Norbert 444) van B.S.P. van Balen uit Jirnsum.

Bron: KFPS