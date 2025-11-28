KFPS laat Hoffmann bedrijfsrecherche bedreigingen en opstappen Bergsma onderzoeken

Naar aanleiding van het plotselinge vertrek van de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie heeft het bestuur van het KFPS besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen om helderheid te verschaffen over de situatie en het vertrouwen binnen de vereniging te herstellen. Afgelopen week legde Piet Bergsma, voormalig voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, per direct zijn functies bij het KFPS neer. Vanmiddag werd bekend dat Corrie Terpstra-van der Meer de rol van voorzitter op zich neemt en dat KFPS-inspecteur Popke van der Meulen het team komt versterken.

Petra Trommelen Door

Het KFPS meldt het volgende over het ingestelde onderzoek:

Het bestuur van het KFPS heeft Hoffmann bedrijfsrecherche ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen naar aanleiding van het vertrek van de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.

Hoffmann heeft opdracht gekregen om relevante feiten en omstandigheden te onderzoeken en deze aan het bestuur te rapporteren. De uitkomsten van het onderzoek zullen voor het bestuur richtinggevend zijn voor eventuele vervolgstappen. De leden van het KFPS zullen hierover worden geïnformeerd.

Het bestuur van het KFPS streeft naar een veilige, respectvolle en integere werkomgeving en wil met dit onderzoek het vertrouwen binnen de vereniging herstellen en een succesvolle toekomst van de vereniging en haar leden waarborgen.

Bron: KFPS