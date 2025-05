KFPS: Tien sterren op locatiekeuring Diever, eerste premie voor Auwert 514-dochter

Op de locatiekeuring op Stal Lueks in Diever kregen afgelopen zaterdag tien paarden het Sterpredicaat. Voor de vierjarige Pandora van de Alphabrinck Ster (Auwert 514 x Epke 474) was er een Ster met eerste premie.

In de rubriek voor vierjarige en oudere veulenboekmerries werden vier van de zes merries Ster. Pandora van de Alphabrinck Ster kwam hier op kop en werd gewaardeerd met een eerste premie. “Ze is modern, heeft statuur en een fraaie halsvorm”, licht Sabien Zwaga de merrie toe. Ze maakte individueel indruk met haar goede stap en extreem goede draf. “Met de schoft omhoog, veel vouw in het achterbeen en veel balans. Hiervoor kreeg ze een negen.” Nylene fan de Tibsterwei Ster AA (Teun 505 x Aan 416), Pleun L.M. Ster (Markus 491 x Norbert 444) en Sinne fan ’t Weembos Ster (Markus 491 x Wierd 409) werden beloond met een Ster tweede premie.

Driejarige merries

Bij de driejarige merries verkregen drie merries een Ster met tweede premie. In de eerste groep waren dat Tjitske-José fan ‘e Meulenfjild Ster (Rommert 498 x Wikke 404) en Tjitske fan ’t Botshol Ster (Pier 448 x Fabe 348) en in de tweede groep Tiara from e Vita Stud Ster (Jehannes 484 x Wimer 461).

Promotie voor twee stamboekmerries

Bij de stamboekmerries maakten Kyra fan it Waad Ster (Menne 496 x Uldrik 457) en Serena from e Vita Stud Ster (Tymen 503 x Wimer 461) promotie naar Ster met een tweede premie. Laatstgenoemde kwam aan kop. Deze Serena from e Vita Stud Ster is een halfzus van Tiara from e Vita Stud Str en daarmee werd hun moeder Tialda van de Demro Stables Stb Sport in één dag twee Sterdochters rijker.

Eén Sterhengst

Van de twee hengsten die werden gepresenteerd haalde de met veel vermogen dravende Tide B Ster (Teun 505 x Jehannes 484) het Sterpredicaat.

Eerste premie voor hengstveulen van Auwert 514

Ook werden vier veulens ter keuring aangeboden. Een eerste premie was er voor het hengstveulen Forrest Aedyn uit ’t Linderveld (Auwert 514 x Jasper 366). Sabien Zwaga omschreef hem als een goed ontwikkeld, hoogbenig en langgelijnd veulen met veel front. “Zijn stap is taktmatig, waarbij hij iets mer lengte en lichaamsgebruik mag laten zien. In draf heeft hij veel zelfhouding, schakelend vermogen en balans.”

Bron: KFPS