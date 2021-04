KFPS: Twee Friezen naar 83,5 punten op IBOP

Op de IBOP van het KFPS op maandag 12 april liepen Vroukje C (Norbert 444 x Anton 343) en Dubai fan Henswoude (Nane 492 x Jakob 302) met beide 83,5 punten naar de hoogste score van de dag. De vierjarige Froukje T. (Epke 474 x Tsjalke 397) verdiende met 82 punten aan AAA predicaat en kreeg ze definitief het Kroon-predicaat.

Froukje T (fokker familie Thijssen uit Venhorst) van eigenaar Lorentz Staete kreeg een 8 voor haar stap. “Een compleet paard, wat een goed beeld laat zien in de aanspanning. Een hele mooie, ruime, taktmatige stap”, aldus juryleden Herman Smit en Christa Larmoyeur. “De draf is ook goed, de galop ook. Een paard met veel balans en veel lichaamsgebruik.” De merrie haalde in juni 2020 een ster eerste premie en voorlopig Kroon op de locatiekeuring bij De Nieuwe Heuvel.

Dubai

Leonie Evink stuurde Dubai van Germ Aise Bouma met veel schwung naar 83,5 punten. De vierjarige hengst kreeg zijn laagste cijfer (6) voor de stap, maar daar tegenover stonden achten voor de draf, houding&balans en impuls en een 8,5 voor de galop. “Hij beweegt gemakkelijk in het draven en galopperen, een heel mooi beeld. De stap is een aandachtspuntje, maar het is een paard met veel zelfhouding, van nature veel balans en hij werkt fijn mee.

Vroukje C.

De zevenjarige Vroukje C. (fokker Gert Cent) van Sjaak de Wit liep onder Hendrik Eppinga eveneens naar 83,5 punten. “Met name door de zelfhouding, de zuiverheid van de stap, de activiteit en gedragenheid in draf en galop.” Ze kreeg voor de draf, galop en het schakelen een acht.

Bron: Phryso