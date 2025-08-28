KFPS: Twenter Welmoed Duodtsje K. wint jubilerende fokdag België

Op 24 augustus won twenter Welmoed Duodtsje K. (Gosse 526 x Gerben 479) de jubileumkeuring van het Belgisch Stamboek van het Friese Paard. Het reserve algeheel kampioenschap was voor de reserve jeugdkampioen, kampioen merrieveulen Eclipse (Markus 491 x Jehannes 484) van Paul Saey.

De jeugdige en correct gebouwde Welmoed van Jac Klompers uit Oudsbergen stapte goed en draafde voldoende ruim. Voor het jubileumkampioenschap kwamen alleen de Belgische fokkers in aanmerking.



Tinneke beste driejarige

De beste driejarige werd Tinneke van Stal Pauwels Ster (Nane 492 x Tymon 456) van Nicky Slegers, gefokt door Kris Pauwels. De Ster met eerste premie dankte ze aan haar jeugd met rastype, een taktmatige stap en een draf met veel souplesse. Ook de driejarige Toulouse van ’t Wolske Veld Ster (Tiede 501 x Beart 411) kreeg een Ster eerste premie met haar fraaie voorhand en opvallend goede stap. De merrie van Marleen Moosen bleek in de loop van de middag helaas niet fit en moest afhaken.

Drie uitnodigingen CK

Bij de oudere merries kregen de vierjarige Panamera van de Hondshoeve Ster (Epke 474 x Thorben 466), de 13-jarige Mirke fan de Slachtedyk Ster Sport AA (Reinder 452 x Olof 315) en de achtjarige Elana T Ster AA (Hessel 480 x Beart 411) een uitnodiging voor de CK.

Bron: KFPS/bew. Horses.nl