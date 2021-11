KFPS: Tymen 503 hoofdleverancier eerste bezichtiging

Op de eerste bezichtiging in het kader van de KFPS Hengstenkeuring verschijnen er tussen 29 november en 3 december maar liefst 33 zonen van de hengst Tymen 503 (Tsjalle x Harmen) voor het oog van de hengstenkeuringscommissie. In totaal zijn 306 hengsten ingeschreven voor de eerste bezichtiging in Harich.

Van Tiede 501 (Alwin x Loadewyk), die in Harich eveneens zijn eerste jaargang laat zien, wordt door 32 zonen vertegenwoordigd. Van Jurre 495 (Maurits x Jasper) zijn 29 zonen ingeschreven en Alwin 469 (Felle x Tsjerk) volgt met 28 zonen. Als grootvader aan moederszijde is Beart 411 (Jasper x Feitse) met 28 kleinkinderen het best vertegenwoordigd.

Bron: Phryso