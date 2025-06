KFPS: Veertien Sterpredicaten op locatiekeuring Lunteren

Op de locatiekeuring op De Nieuwe Heuvel in Lunteren kregen veertien paarden het Sterpredicaat. Daarnaast was er voor twee driejarige merries en een vijfjarige merrie een eerste premie: Mefrou van Wagensveld Ster (Alwin 469 x Jerke 434), Vera v.d. Koaimoune Ster (Boet 516 x Hette 481) en Troch Oeds fokt van de Meikade Ster (Omer 493 x Doaitsen 420) werden Ster met een eerste premie verklaard door juryleden Manuel Gasseling, Frans Smits en Esther Reen.

In de rubriek voor vier jaar en oudere veulenboekmerries maakte Mefrou van Wagensveld Ster van eigenaar A. Brouwer een goede indruk. De merrie stond volgens de jury goed in verhouding met een sprekend hoofd en een sterke bovenlijn. Haar stap is ruim en haar achterbeen sluit goed aan, in de draf toont ze een goede gedragenheid en krachtig achterbeengebruik. Achter Mefrou mocht Pip fan H.M.V. opstellen met een Ster met een tweede premie.

Tjitske M Ster

Bij de driejarige veulenboekmerries werden elf Sterpredicaten vergeven. In de eerste rubriek stond Tjitske M Ster (Tiede 501 x Maurus 441) vooraan met een Ster tweede premie, zij maakte haar moeder Sibbila van de Olde Mette Moate Ster daarmee Preferent. Ook Tjitske fan S Ster (Tiede 501 x Elias 494) mocht een rood lintje in ontvangst nemen.

Ster eerste premie voor Vera v.d. Koaimoune Ster

In de tweede rubriek werd Vera v.d. Koaimoune Ster bovenaan geplaatst. Na stappen in de groep werd de merrie op kop geplaatst met een Ster met een eerste premie. De merrie staat goed in het rastype en heeft een correcte bovenlijn. In ontspanning toont ze ruimte en een goed taktmatige stap, in draf een krachtig achterbeen met een goede buiging. Ook Tjitske v.d. Koaimoune Ster (Auwert 514 x Hette 481) en Victoria fan Melman Ster (Pier 448 x Tsjalke 397) werden Ster met een tweede premie.

Groepen drie en vier

In de derde rubriek driejarigen kreeg Vaya van het Nevelveld Ster (Tiede 501 x Jouwe 485) een Ster met een tweede premie. In de vierde rubriek werd Telle van Stal Zadelhoff Ster (Auwert 514 x Bartele 472) op kop geplaatst met een rood lintje. Achter haar werden Tessa Ster (Alwin 469 x Tsjalke 397) en Tees v/d Broeklanden Ster (Auwert 514 x Epke 474) op tal gezet, ook beiden met een Ster met een tweede premie.

Eerste premie voor Troch Oeds Ster

In de vijfde rubriek draafde Troch Oeds fokt van de Meikade Ster met veel zweefmoment en schakelend vermogen naar de koppositie. De jeugdige merrie, met een correcte bovenlijn en fijn beenwerk dat veel kwaliteit uitstraalt, kreeg niet alleen een oranje lintje maar maakte ook haar moeder Klaske fân der Byl Ster Preferent. Als tweede werd Tjitske van de Wijdeblick Ster (Boet 516 x Haitse 425) opgesteld met een Ster met een tweede premie.

Promoveren

Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries kon Sophia van de Meersche Hoeve Ster (Tiede 501 x Jouwe 485) gepromoveerd worden tot Ster met een tweede premie.

Bron: KFPS