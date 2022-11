KFPS verwelkomt nieuwe bestuursleden

Op de ledenraadsvergadering van vrijdag 25 november nam het KFPS afscheid van bestuursleden Roelof Bos en Detlef Elling. Beiden zaten in het bestuur in een uiterst woelige periode. Elling was bovendien niet alleen het eerste buitenlandse bestuurslid, maar kreeg ook de primeur van de eerste buitenlandse bestuurder met de eretitel KFPS-ambassadeur. Als nieuwe bestuursleden werden Martine Breedveld en Jan Veldhuis verwelkomd.

In Zwolle werd afscheid genomen van Roelof Bos die nog wel in de structuurcommissie van het stamboek blijft zitten. “Roelof zette twee jaar geleden een stap naar voren ten tijde van de bestuurscrisis”, vertelde ledenraadsvoorzitter John Boot te vertellen. “Het was wel even wennen aan de andere kant van de tafel.” Samen met Jan Raaijmakers en Anita van Kempen wisten ze het KFPS bestuurbaar te houden toen er nog maar twee bestuursleden over waren. Eén van die twee was Detlef Elling, die na acht jaar bestuurswerk deze ledenraadsvergadering afscheid nam. Zijn bestuurstermijn zat erop. Boot prees de inzet van Elling. “Hij heeft het KFPS bestuurbaar gehouden, en onnoemelijk veel kilometers gemaakt in al die jaren tussen Duitsland en Nederland.”

Blijk van waardering

Elling loodste de vereniging daadkrachtig door een hele moeilijke periode en kreeg als blijk van waardering de functie van KFPS-ambassadeur. In zijn afscheidswoord herinnerde Elling nog aan zijn benoeming als bestuurslid in 2014. “Als eerste buitenlands bestuurslid werd er lang over vergaderd. Ik heb drie kwartier op de gang moeten wachten voordat ik daadwerkelijk de benoeming kreeg.” De ‘Vom Friesenhof Altmark’ fokker had echter al een hele bestuursperiode in Duitsland erop zitten en was al zeven jaar ledenraadslid geweest. Ondanks dat zijn leven de afgelopen jaren in het teken van het besturen van het KFPS heeft gestaan, neemt hij met een gerust hart afscheid. “Er staat een team waar ik alle vertrouwen in heb. Ik ben er trots op dat ik voor het Friese paard en haar fokkers wat heb kunnen betekenen.” In de Commissie van Beroep werd Paul Wijnands benoemd, Sander Putman en Esther Liano werden herbenoemd in de Fokkerijraad.

Bron: Phryso.com