KFPS Veulenkeuring Ede: 9 eerste premies

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KFPS Veulenkeuring Ede: 9 eerste premies featured image
Imre fan e Kruisbout (Hilbert 529 x Menne 496) Foto: Ingrid Truijens

Op vrijdag 28 augustus werden op de veulenkeuring bij de Gebroeders van Manen in Ede 30 veulens gekeurd. Hiervan kenden juryleden Willem Sonnema en Ester Reen negen veulens een eerste premie toe. Met vier eerste premies haalde vader Hilbert 529 de meeste nakomelingen met een oranje lintje.

Door KFPS

Hengstveulens: vijf eerste premies

Van de 17 gepresenteerde hengstveulens kregen er vijf een eerste premie:

  • Hertog O. (Matthys 504 x Andries 415)
  • Hindrik fan it Swarte Goud (Mans 453 x Eise 489)
  • Ivar V.R. (Hilbert 529 x Matthys 504)
  • Gauke D. v.d. Vleut (Hilbrand 525 x Tymen 503)
  • Hilbert HSL (Murk 540 x Maurits 437)

Merrieveulens: vier eerste premies

Er verschenen 13 merrieveulens in de baan, waarvan vier een eerste premie kregen:

  • Imre fan e Kruisbout (Hilbert 529 x Menne 496)
  • Gitte fan e Kruisbout (Pelle 545 x Maurits 437)
  • IMKE (Hilbert 529 x Aarnold 471)
  • Hadija Iyaya fan Aurun (Hilbert 529 x Julius 486)

Bron: KFPS

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