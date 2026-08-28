KFPS Veulenkeuring Lunteren: 14 eerste premies

De veulenkeuring bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren leverde voor 14 veulens een eerste premie op. Juryleden Willem Sonnema, Ellen van Gastel en aspirant Hendrik van der Meulen beloonden negen hengstveulens en vijf merrieveulens met een oranje lint. KFPS stamboekhengst Kees 531 was met zes veulens met een oranje lintje de best scorende hengst.

KFPS Door

Bij de hengstveulens kwamen 23 veulens in de baan, met negen eerste premies.

Henk de Leije (Kees 531 x Tiede 501)

Gys fan de Groote Weele (Auwert 514 x Tiede 501)

Guerlain van Dijk (Auwert 514 x Wolfert 467)

Hannes van Wiko (Nyk 538 x Sipke 450)

Ilias van de Vogelpoelhoeve (Kees 531 x Tiede 501)

Iep van de Greffelkamp (Kees 531 x Omer 493)

Gauwe Ven (Tiede 501 x Jouwe 485)

Hielke van Groot Zonnenbergen (Kees 531 x Beart 411)

Ide (Jouwe 485 x Willem 508)

Van de 14 merrieveulens die voor de jury verschenen kregen er vijf een eerste premie. Twee hiervan kwamen uit de stal van de familie Korten uit Weert.

Ise Hanna K. (Kees 531 x Bente 412)

Ilona Fleur K. (Auwert 514 x Beart 411)

Henrica fan ‘e Hege Terp (Boet 516 x Tiede 501)

Ivy K. Hop (Jeppe 537 x Omer 493)

Helena fan Friesiannoord (Kees 531 x Epke 474)

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Bron: KFPS