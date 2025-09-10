KFPS Veulenkeuring Oldeboorn: vijf eerste premies

Op de veulenkeuring in Oldeboorn bij Stal Henswoude zijn afgelopen zaterdag 26 veulens gepresenteerd: vijftien hengstveulens en elf merrieveulens. Vijf veulens ontvingen een eerste premie.

Hengstveulens: Drie oranje lintjes gingen naar Domien fan ’t Suderein (Murk 540 x Tsjalle 454), Djurre (Jurre 495 x Tiede 501) en Ferdinand C. (Nane 492 x Leffert 306) van fokkers Theo en Tiny Clemens uit Waskemeer. Ferdinand C. werd bovendien uitgeroepen tot beste veulen van de dag.

Merrieveulens: Twee eerste premies waren er voor Eke fan ‘e Ulesprong (Kees 531 x Beart 411) en Eske (Stendert 447 x Ulke 338).

De jurering stond onder leiding van Johan van der Velde en Marissa Visser.

Bron: KFPS