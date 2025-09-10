KFPS Veulenkeuring Oldeboorn: vijf eerste premies

KFPS
KFPS Veulenkeuring Oldeboorn: vijf eerste premies featured image
Ferdinand C. (Nane 492 x Leffert 306) Foto's: Johanna Faber

Op de veulenkeuring in Oldeboorn bij Stal Henswoude zijn afgelopen zaterdag 26 veulens gepresenteerd: vijftien hengstveulens en elf merrieveulens. Vijf veulens ontvingen een eerste premie.

Door KFPS

Hengstveulens: Drie oranje lintjes gingen naar Domien fan ’t Suderein (Murk 540 x Tsjalle 454), Djurre (Jurre 495 x Tiede 501) en Ferdinand C. (Nane 492 x Leffert 306) van fokkers Theo en Tiny Clemens uit Waskemeer. Ferdinand C. werd bovendien uitgeroepen tot beste veulen van de dag.

Merrieveulens: Twee eerste premies waren er voor Eke fan ‘e Ulesprong (Kees 531 x Beart 411) en Eske (Stendert 447 x Ulke 338).

De jurering stond onder leiding van Johan van der Velde en Marissa Visser.

Bron: KFPS

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like