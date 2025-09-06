KFPS veulenkeuringen: Zes eerste premies in Jorwert, dertien in Siegerswoude

Doete fan d'ald Loop (Hilbert 529 x Jehannes 484) foto: Johanna Faber

De veulenkeuring in Jorwert leverde afgelopen woensdag voor zes veulens een eerste premie op. Op donderdag werd de veulenkeuring in Siegerswoude gehouden: acht hengstveulens kregen een eerste premies, bij de merries kregen er vijf een oranje lintje.

Door KFPS

In totaal verschenen in Jorwert 32 veulens voor juryleden Wieneke Waaijer-Blom, Frans Smits en Gotien Sipsma. Van de 15 hengstveulens kregen er vier een eerste premie:

  • DouweP. fan ‘e Middelsee (Murk 540 x Wylster 463)
  • Floris van Bloemhof (Jeppe 537 x Markus 491)
  • Fin L.W. (Nyk 538 x Jehannes 484)
  • Dytmer fan Wolsum (Alger 522 x Hessel 480)

Bij de merrieveulens verschenen er 17 veulens in de baan, twee kregen een eerste premie:

  • Doete fan d’ald Loop (Hilbert 529 x Jehannes 484)
  • Elouisa van der Vaart (Hildwin 528 x Bartele 472).

Veulenkeuring Siegerswoude

In Siegerswoude kwamen 22 hengstveulens in de baan, acht kregen een eerste premie en alle andere hengstveulens werden door juryleden Annemieke Elsinga en Antje Galema-Holtrop beloond met een tweede premie.

  • Eelke K. (Jehannes 484 x Sipke 450)
  • Damels Rock Magic Stables (Martzen 521 x Haike 482)
  • Ebbe (Tiede 501 x Thorben 466)
  • Feite fân Boazum (Jeppe 537 x Tsjalle 454)
  • Ferre van de Marrewyk (Martinus 539 x Omer 493)
  • Douwe KDG (Jeppe 539 x Ulbrân 502)
  • Feie Z (Elger 536 x Bartele 472)
  • Frisco fan de Lindehoeve (Elger 536 x Ulbrân 502)

Bij de merrieveulens werden er 24 voorgesteld aan de jury, vijf daarvan kregen een eerste premie:

  • Froukje S. (Kees 531 x Pier 448)
  • Famke fan ‘e Ridderdijk (Menso 542 x Alwin 469)
  • Diecke M. (Jimte 533 x Alke468)
  • EkeR.M. (Jehannes 484 x Felle 422)
  • Femke fan ‘e Nije pleats (Elger 536 x Ulbrân 502)

Bron: KFPS

