KFPS veulenkeuringen: Zes eerste premies in Jorwert, dertien in Siegerswoude

De veulenkeuring in Jorwert leverde afgelopen woensdag voor zes veulens een eerste premie op. Op donderdag werd de veulenkeuring in Siegerswoude gehouden: acht hengstveulens kregen een eerste premies, bij de merries kregen er vijf een oranje lintje.

In totaal verschenen in Jorwert 32 veulens voor juryleden Wieneke Waaijer-Blom, Frans Smits en Gotien Sipsma. Van de 15 hengstveulens kregen er vier een eerste premie:

DouweP. fan ‘e Middelsee (Murk 540 x Wylster 463)

Floris van Bloemhof (Jeppe 537 x Markus 491)

Fin L.W. (Nyk 538 x Jehannes 484)

Dytmer fan Wolsum (Alger 522 x Hessel 480)

Bij de merrieveulens verschenen er 17 veulens in de baan, twee kregen een eerste premie:

Doete fan d’ald Loop (Hilbert 529 x Jehannes 484)

Elouisa van der Vaart (Hildwin 528 x Bartele 472).

Veulenkeuring Siegerswoude

In Siegerswoude kwamen 22 hengstveulens in de baan, acht kregen een eerste premie en alle andere hengstveulens werden door juryleden Annemieke Elsinga en Antje Galema-Holtrop beloond met een tweede premie.

Eelke K. (Jehannes 484 x Sipke 450)

Damels Rock Magic Stables (Martzen 521 x Haike 482)

Ebbe (Tiede 501 x Thorben 466)

Feite fân Boazum (Jeppe 537 x Tsjalle 454)

Ferre van de Marrewyk (Martinus 539 x Omer 493)

Douwe KDG (Jeppe 539 x Ulbrân 502)

Feie Z (Elger 536 x Bartele 472)

Frisco fan de Lindehoeve (Elger 536 x Ulbrân 502)

Bij de merrieveulens werden er 24 voorgesteld aan de jury, vijf daarvan kregen een eerste premie:

Froukje S. (Kees 531 x Pier 448)

Famke fan ‘e Ridderdijk (Menso 542 x Alwin 469)

Diecke M. (Jimte 533 x Alke468)

EkeR.M. (Jehannes 484 x Felle 422)

Femke fan ‘e Nije pleats (Elger 536 x Ulbrân 502)

Bron: KFPS