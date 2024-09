KFPS: Zes Sterren en drie eerste premie veulens op stamboekkeuring Vorden

De stamboekkeuring in Vorden leverde gisteren voor zes paarden een Ster op: drie driejarige merries, één vierjarige merrie en twee ruinen. Drie veulens kregen van juryleden Manuel Gasseling, Peter de Meulmeester en Ester Reen een oranje lint aangehangen.

De volgende driejarige merries verdienden een Ster-predicaat:

Puk fan ‘e Lytse Generael Ster (Nane 492 x Norbert 444) van Y.R. Pen, Heelweg

Sharine van de Olde Mette Moate Ster (Matthys 504 x Sape 381), gefokt door A.A.M. Schut, Hengelo en in eigendom van Zeynep Knöfler, Selfkant

Quinty fan Klein Weulink Ster (Omer 493 x Gerben 479), gefokt door H. Blom, Wijhe en in eigendom van A.E. Aarnink, Kring van Dorth

Noor van de Herenbrink

Bij de vierjarige veulenboekmerries kreeg Noor van de Herenbrink Ster (Menne 496 x Alwin 469), een Ster met een tweede premie. Noor is gefokt door Stal Lierderholthuis en in eigendom van H. van Ingen, Driebergen-Rijsenburg.

Ruinen

In de klasse van de veulenboekruinen mocht de beide deelnemers een Ster met een tweede premie in ontvangst nemen: de negenjarige Waylen M Ster (Hette 481 x Lolke 371), gefokt door M. Milchien en in eigendom van R.E. Rood en P.A.J. Egbertzen, Harfsen en de driejarige Simmermoarn fan ‘e Lytse Genereal Ster (Fonger 478 x Hessel 480), het tweede Sterpaard deze dag voor Yvette Pen.

Veulens

Bij de veulens vielen er drie eerste premies: één hengstveulen en twee merrieveulens kregen een oranje lint:

Art D. van Rijnwoude (Tiede 501 x Mees 497) van D. van Vliet, Arnhem

Amelie fan Preiss (Alwin 469 x Door) van Thomas Preiss, Kevelaer

Aafke van de Amanshoeve (Jouwe 485 x Wikke 404) van J.J. Aman, Manderveen

Bron: KFPS