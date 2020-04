KFPS voegt lettercodes toe aan predicatenstelsel

Op voorstel van de fokkerijraad is eind vorig jaar besloten om de resultaten van Friese paarden in aanlegtesten tot uitdrukking te laten komen in de predicaten. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de KFPS-strategie om het uitbrengen van paarden in een aanlegtest ten behoeve van de fokkerij te stimuleren. Paarden met een bovengemiddelde score in ABFP, CO en IBOP hebben met terugwerkende kracht bij het predicaat een lettercode gekregen.