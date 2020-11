KFPS-jury voltooit centraal onderzoek ondanks kritiek

De sterk bekritiseerde hengstenkeuringscommissie van het KFPS maakt het centraal onderzoek af. Dit is de belangrijkste uitkomst van de virtuele ledenraadsvergadering van het KFPS van gisteravond.

In de Leeuwarder Courant vertelt juryvoorzitter Harry Draaier dat zijn commissie het heel moeilijk heeft met de door de ledenraad geuite kritiek. “Als jury betreuren we de verdeeldheid die door de goedkeuring is ontstaan, maar er is een zorgvuldig, weloverwogen en reglementair besluit genomen. Het is de afweging van de fokkers zelf of ze de hengst willen gebruiken.”

Bron: Horses.nl/Leeuwarder Courant