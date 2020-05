KFPS voorrijdagen vinden plaats achter gesloten deuren

Volgende week dinsdag vindt de eerste voorrijdag plaats van de tijdens de KFPS Hengstenkeuring aangewezen hengsten. Vorig jaar is besloten dat deze dagen voortaan voor publiek toegankelijk zouden zijn, echter ook hier gooien de corona-maatregelen roet in het eten, waardoor de voorrijdagen dit jaar achter gesloten deuren moeten plaatsvinden.

De presentatie van de hengsten, waarbij de trainers van de hengsten geinstrueerd worden door trainingsleider Koos Naber, zal via een livestream live te volgen zijn via de KFPS-website en Phryso.com. Er zal één camera aanwezig, zodat de hengsten, die in groepjes van twee gepresenteerd worden, beurtelings in beeld komen.

Deelname

Er zijn 56 hengsten aangemeld voor de voorrijdagen. Tien aangewezen hengsten zijn inmiddels definitief afgemeld voor de voorrijdagen. De hengst Fonzie S.A. (Epke 474 x Onne 376) zal deelnemen aan het onderzoek in 2021. De catalogusnummers 52, 53, 54, 55 en 57 zijn instromers van de vorig jaar aangewezen groep hengsten.

Bron: Horses.nl/KFPS