KFPS voorzitter fokkerijraad Tjitze Bouma kondigt vertrek aan

Tjitze Bouma heeft aan het begin van deze week zijn vertrek aangekondigd als voorzitter van de KFPS fokkerijraad. In onderling overleg is besloten dat Bouma tot januari 2025 aanblijft om te zorgen voor een soepele overdracht aan de door de fokkerijraad te kiezen nieuwe voorzitter. Na het vertrek van Bouma komt er een derde vacature bij de fokkerijraad bij.

Op het moment vindt er behoorlijk wat discussie plaats over de richting die de fokkerij moet nemen. Daarom zou een voltallige fokkerijraad wel wenselijk zijn. Er loopt inmiddels een selectie voor het invullen van de vacatures in verband met het vertrek van twee leden die hun zittingstermijn erop hebben zitten. In verband met de extra vacature is de termijn om hierop te reageren verlengd tot en met 15 oktober.

Niet verenigbaar met rol in fokkerijraad

Bouma is ruim twee jaar voorzitter van de fokkerijraad geweest. Zijn reden voor vertrek is omdat hij mede-eigenaar geworden is van de KFPS stamboekhengst Wardy 509 en hij dat niet verenigbaar vindt met zijn rol in de raad. “Het is voor mij een heel dubbel gevoel. De fokkerijraad ligt me na aan het hart en de samenwerking met het team heb ik als zeer waardevol en inspirerend ervaren.” De laatste jaren is er meer aandacht voor en vaker onrust over vermeende belangenverstrengeling, na het rapport van Mastenbroek over de integriteit.

Bron: Horses.nl/KFPS