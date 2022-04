KFPS voorzitter Tineke Schokker onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Meer dan 3000 mensen ontvangen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage aan de samenleving, traditiegetrouw de Lintjesregen genoemd. Van alle gedecoreerden zijn er 2561 personen (85%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zo werd KFPS voorzitter Tineke Schokker-Stampel (69) uit Eastermar vandaag onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Arno Brok spelde de Koninklijke onderscheiding op bij Tineke en bedankte haar voor haar inzet. Ze was acht jaar Statenlid, acht jaar gedeputeerde in de provincie Fryslân en zes jaar burgemeester van de gemeente Vlieland. Tineke is nog steeds bestuurlijk actief als KFPS voorzitter, bij het Fries Natuurmuseum en Faunabeheer Eenheid. Tineke was één van de 73 Friezen die tijdens de traditionele lintjesregen in het zonnetje zijn gezet.

Bron: KFPS