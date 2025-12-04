KFPS-voorzitter Ton Wortel: ‘We willen een veilige, integere en professionele vereniging’

Voorafgaand aan de eerste bezichtiging was er veel gedoe binnen het KFPS: de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie voelde zich genoodzaakt om terug te treden, twee regiovergaderingen werden afgelast en het bestuur nam het besluit om een formeel onderzoek te starten. Die gebeurtenissen waren voor KFPS-voorzitter Ton Wortel aanleiding om een toespraak te houden.

Voor de start van de eerste bezichtiging op maandag 1 december richtte KFPS-voorzitter Ton Wortel het woord tot de aanwezigen in Harich en de kijkers van de livestream. “We willen als interim-bestuur naar een veilige, integere en professionele vereniging en een organisatie waarbij mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.”

Al langer gaande

Over de recente gebeurtenissen zegt hij: “We zullen hier zeker op terugkomen, dat zijn we aan elkaar verplicht”, verzekerde Ton Wortel die het geen incident noemde, maar een patroon dat al langer gaande is. “En waar we paal en perk aan moeten stellen. Dat kan het bestuur niet alleen, daarin hebben we elkaar nodig. Ieder lid heeft hierin de verplichting om zichzelf af te vragen ‘doe ik dat wel op een verstandige manier?’ We moeten maatregelen nemen die leiden tot een verbeterde samenwerking onderling.”

Ondersteunen ieder besluit

Namens het bestuur bedankte Ton Wortel de leden van de hengstenkeuringscommissie persoonlijk voor hun inzet om de schouders onder de eerste bezichtiging te zetten. Popke van der Meulen die toetrad tot de HKC en Corrie Terpstra-van der Meer die bereid was als voorzitter op te treden. “Wij ondersteunen als bestuur ieder besluit wat deze commissie neemt in al haar verantwoordelijkheid en wij accepteren niet dat deze mensen worden beschimpt, onheus worden bejegend of negatief worden bekritiseerd.”

