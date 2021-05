KFPS vormt nieuwe werkgroep voor gelijke zeggenschap buitenlandse leden

Het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) heeft bijna 9400 leden, waarvan ongeveer 4200 leden in het buitenland wonen. Om goede juridische regels op te stellen voor gelijke zeggenschap vormt het KFPS een werkgroep. Hiermee wilt het bestuur meer betrokkenheid krijgen met de buitenlandse leden.

”De status van de buitenlandse leden is onduidelijk. Tot nu toe geeft dat weinig problemen, maar bij een juridisch conflict kan het een knelpunt zijn”, verteld John Boot, die in de werkgroep zit, aan de Leeuwarder Courant. Interim-stamboekvoorzitter Detlef Elling voegt toe: ”Afgelopen jaren hadden we enkele incidenten in het buitenland. Dat kan grote juridische problemen opleveren. Dan kun je je beroepen op de Nederlandse wetgeving, maar die geldt niet in Israël of Californië.”

Gelijke mogelijkheden

Het KFPS wilt op deze manier er ook voor zorgen om alle leden gelijke mogelijkheden te geven. Op dit moment vliegen inspecteurs de wereld over om paarden te keuren. Mocht een eigenaar niet tevreden zijn met de resultaten, kan de eigenaar een second opinion in Nederland vragen. Dit is eigenlijk niet haalbaar voor leden in het buitenland. De oplossing is nog niet gevonden en dat vergt nog enige tijd. ”Dat moet allemaal worden afgestemd met de ledenraad. Dat duurt nog maanden of jaren”, zegt Elling tegen de Leeuwarder Courant.

