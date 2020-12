KFPS zet nieuwe fokwaarden online

De afgelopen week heeft de jaarlijkse fokwaardeschatting plaatsgevonden van de KFPS-hengsten. Aan deze berekeningen zijn alle gegevens van keuringen en aanlegtesten tot en met 12 december (eerste bezichtiging) toegevoegd. De lijst met hengsten is hieronder te downloaden.

De fokwaarden voor exterieur zijn gebaseerd op de lineaire score gegevens die tijdens de keuringen worden vastgelegd. De fokwaarden voor sportaanleg zijn berekend op basis van de cijfers voor stap en draf aan de hand en de cijfers voor stap, draf en galop uit de ABFP- en IBOP-testen.

Totaalindex

Net als vorig jaar is voor de hengsten een totaalindex berekend. In deze totaalindex zijn exterieur en sportaanleg ingewogen in de verhouding 40:60. Verder is het verwantschap ingewogen, zodat selectie op totaalindex niet leidt tot een verhoging van het verwantschap. De verhouding bij de inweging van verwantschap ten opzichte van exterieur/sportaanleg is 1:4.

In het overzicht is tevens de wijziging ten opzichte van vorig jaar aangegeven voor de totaalindex. De hengsten waarvan het afgelopen jaar de eerste nakomelingen gekeurd of gestest zijn, laten logischerwijs de meeste wijzigingen zien.

Voor alle (gekeurde) paarden kunnen de nieuwe fokwaarden geraadpleegd worden in MijnKFPS. Aanstaande maandag zal de jaarlijkse Toplijst van merries op de KFPS-site en Phryso.com gepubliceerd worden.

Fokwaarden KFPS-hengsten

Bron: Phryso