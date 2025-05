KFPS: Zeven sterren op locatiekeuring SD Stables, twee veulens met eerste premie

Vandaag kregen zeven paarden op de locatiekeuring van SD Stables een Ster en twee veulens werden door juryleden Piet Bergsma, Dik Brummel, Jan Hellinx en aspirant Hendrik van der Meulen beloond met een eerste premie. Voor Cor en Nel Beentjes was het een bijzonder succesvolle dag. Zij namen twee Ster eerste premie merries mee naar huis: Vayen fân Stal Bellefleur Ster (Matthys 504 x Felle 422) en Sinne Ster (Tymen 503 x Norbert 444).

De zes driejarigen werden door de jury in twee groepen gekeurd. Als koppaard in de tweede groep werd Vayen fân Stal Bellefleur Ster (Matthys 504 x Felle 422) aangewezen. Ze kreeg een Ster met een eerste premie dankzij haar rastypische, jeugdige uitstraling. “Haar hoofd mocht wat edeler, ze bezit een lange hals en een sterke bovenlijn. Ze is licht sabelbenig maar met keihard en droog beenwerk”, beschreef Piet Bergsma. “Ze stapt ruim en makkelijk door het lijf, in draf maakt ze zich mooi met veel front, een goed achterbeengebruik en veel zweefmoment.” Vayen is gefokt door wijlen Wim Derksen en in eigendom van Cor en Nel Beentjes. Met haar Ster komt haar moeder op vijf nakomelingen met Ster of hoger.

Dubbel succes voor Cor en Nel Beentjes

Op kop van de rubriek van vier jaar en oudere stamboekmerries (met vijf merries) kwam de vierjarige Sinne Ster (Tymen 503 x Norbert 444), die een Ster met een eerste premie verdiende. Sinne is gefokt door Anke Hacquebord en in eigendom van Cor en Nel Beentjes, die hiermee hun tweede eerste premie Stermerrie konden toejuichen deze dag. De beide merries zijn bovendien familie: Vayen en de moeder van Sinne zijn halfzusters uit de Fan Bellefleur stal “Ze heeft een edel – iets lang – hoofd, bezit veel front, een goede schouder, sterke bovenlijn en droog en keihard beenwerk. Ze stapt heel makkelijk, ruim en door het lijf en ze maakt zich mooi in draf met een krachtig achterbeen waarbij ze voor het mooie het voorbeen nog iets meer mocht uitleggen”, aldus Bergsma.

“Rastypische merries die er goed zijn ingegroeid.

Bergsma was sowieso te spreken over deze rubriek .”Hele goede rubriek graadverhoging”, zo gaf Piet Bergsma aan bij het opstellen van de rubriek. “Rastypische merries die er goed zijn ingegroeid.” De 11-jarige Tjarda fan ‘e Ald Ryd Ster Sport A (Stendert 447 x Tsjalke 397) kreeg een Ster met een tweede premie. De vijfjarige Mona-Lisa van Schafer Ster A (Tymen 503 x Pier 448) werd Voorlopig Ster en dankzij een IBOP waarbij ze minimaal een 6,7 voor haar stap en draf haalde, werd dit meteen omgezet naar Ster met een tweede premie.

In de rubriek van vier jaar en oudere veulenboekmerries kwamen drie merries in de baan en kreeg de vierjarige Sinnelientje fan ‘e Hearresyl Ster (Michiel 442 x Bartele 472) een Ster met een tweede premie.

Nog een driejarige ster verklaard

In de eerste groep driejarigen kwam Tara K. Ster (Auwert 514 x Pier 448) op kop met een Ster tweede premie. “Ze mocht iets edeler in haar hoofd zijn, heeft een lange hals en een iets hellend kruis. Ze stapt heel goed, ruim en door het lijf. In draf maakt ze zich mooi met souplesse in het lijf”, lichtte Piet Bergsma toe.

Sterhengst Sjirk

De dag startte met drie jonge hengsten waarvan er één Ster werd: Sjirk G van ‘t Kempke Ster (Omer 493 x Jense 432). De vierjarige rastypische hengst is voorzien van een goed geplaatste verticale hals, met goede aansluitingen en een ietsje hellend kruis en voldoende droog en hard beenwerk, beschreef Piet Bergsma. ‘De stap is voldoende ruim, iets gehaast, en ook taktmatig. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft een goed achterbeengebruik en mocht iets meer zweefmoment laten zien.’

Twee eerste premie veulens

Een eerste premie was er voor het enige hengstveulen op de keuring: Dior van de Demro Stables (Martinus 539 x Pier 448. “Hij mocht wat edeler in zijn hoofd, heeft een goede bovenlijn en schouderligging en hard en droog beenwerk. Hij mag wat losser in zijn lijf in stap, in draf maakt hij veel houding, is opwaarts en heeft een goed achterbeengebruik”, gaf Piet Bergsma aan.

Bij de rubriek merrieveulens kwamen er vijf in de baan. Ook hier kon een oranje lintje worden uitgereikt aan Dinthe fan Dulve (Menso 542 x Teun 505). “Een veulen met een luxe opdruk, een edel hoofdje met verticale hals, voldoende langgelijnd, mocht iets sterker in de rug en was voorzien van goed kwaliteit beenwerk. Ze stapt heel gemakkelijk met takt, ruimte en lossigheid”, lichtte Jan Hellinx toe. “Haar draf is soepel en lichtvoetig.”

Bron: KFPS