KFPS: Zeventien paarden krijgen Sterpredicaat op locatiekeuring Lunteren

Op de locatiekeuring op De Nieuwe Heuvel in Lunteren verdienden zeventien paarden een Sterpredicaat. Twee van hen kregen een Ster met eerste premie: Voice van de Meikade Ster (Foeke 520 x Hessel 480) en Tsjimkje fan it Jaachpad Ster (Auwert 514 x Epke 474). Van Auwert 514 werden maar liefst vijf nakomelingen Ster verklaard.

De driejarige merries werden in drie groepen verdeeld. In de eerste rubriek werd Tjerke fan it Jaachpad Ster (Eise 489 x Folkert 353) op kop geplaatst met een Ster tweede premie. Daarmee maakte ze haar moeder Klazien fan it Jaachpad Ster Prestatie ook Preferent. Ook Toos T. van Sessing Ster (Auwert 514 x Liekele 364) en Tiaeni fan Erberveld Ster (Pier 448 x Onne 376) kregen een Ster met tweede premie.

Twee Ster eerste premies in groep twee

In de tweede groep was het Voice van de Meikade die bovenaan geplaatst werd. De door W.E. Lokhorst gefokte merrie van E.A. Constant werd Ster met een eerste premie. “De merrie bezit over goede kwaliteit beenwerk en stapt ruim en krachtig. In draf laat ze een goed gebruik van het achterbeen zien”, aldus Jan Hellinx namens de jury. Tjismkje fan it Jaachpad Ster verkreeg een Ster eerste premie. Ze kreeg complimenten voor haar rasuitstraling, mooie evenredige bouw en sterke verbindingen. In stap en draf liet ze veel activiteit en takt zien. Voor Victoria GJ Ster (Tiede 501 x Lolke 371) en Thirza van de Meikade Ster (Foeke 520 x Alwin 469) was er een Ster met tweede premie.

Vonkje bovenaan in derde groep

Vonkje hat Boite Gewoond Ster (Foeke 520 x Hessel 480) werd in de derde groep vooraan geplaatst, ze werd Ster met een tweede premie. Ook Vrouwke uut Renswou Ster (Jouwe 485 x Hessel 480) werd Ster met tweede premie.

Drie vierjarige veulenboekmerries Ster

Bij de vierjarige veulenboekmerries werden drie van de vijf paarden Ster verklaard. Moontsje van Stal Zadelhoff Ster (Omer 493 x Dries 421) ging aan kop, gevolgd door Silvia van de Boezem Ster (Auwert 514 x Tjalbert 460) en Namke van de Daruma Stables Ster (Alwin 469 x Haitse 425). Ze kregen alle drie een Ster tweede premie.

Vierjarige en oudere stamboekmerries

Ook in de rubriek vierjarige en oudere stamboekmerries werden drie Sterren met tweede premie vergeven. Deze waren voor Senna van Groot Zonnenbergen Ster AA (Boet 516 x Hette 481), Luusje G. Ster (Tymen 503 x Bartele 472) en Sieske Ster (Jehannes 484 x Doaitsen 420).

Twee Sterhengsten

Van de vier aangeboden veulenboekhengsten werden twee Ster verklaard: stalgenoten Vamos fan Veldzicht Ster (Auwert 514 x Alwin 469) en Turbo fan Veldzicht Ster (Auwert 514 x Omer 493).

Voor het hengstveulen Dymer CH (Nyk 538 x Beart 411) was er een eerste premie.

Bron: KFPS