Kijktip: Film FryslânDOK ‘Koning Jasper 366’

De Friese hengst Jasper 366, ook wel bekend als de 'King of the stallion's, overleed vorig jaar op 27-jarige leeftijd. Zijn levensverhaal begon als een brutaal veulen met krachtige achterbenen, wat uitmondde in de beroemdste Friese dekhengst aller tijden. FryslânDOK heeft een film over de hengst gemaakt, die precies een jaar na zijn overlijden in première is gegaan.