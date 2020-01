‘Koning Jasper’ neemt afscheid van kolkend Leeuwarden

Met een grote huldiging temidden van zijn zonen en kleinzonen nam de 25-jarige Jasper 366 Sport Elite Preferent (v. Olof 315) afscheid van zijn trouwe publiek in het WTC te Leeuwarden. De nestor van het Friese stamboek is elk jaar goed voor veel enthousiasme en tranen bij de liefhebbers van het ras. De hengst, die op driejarige leeftijd werd goedgekeurd, heeft vrijwel elk jaar in de kampioensring gelopen bij het jaarlijkse KFPS-feestje.

De fokker van Jasper 366, Taeke Wijma, die nog steeds eigenaar is, richtte zich bij het afscheid ook tot het publiek om hen te bedanken voor het al het enthousiasme dat de hengst tot op hoge leeftijd bleef omringen. Wanneer Jasper in de ring is in Leeuwarden staat het publiek eigenlijk altijd op de banken. Hoewel Jasper duidelijk nog zeer fit is, is dit zijn laatste hengstenkeuring en gaat hij nu van zijn pensioen genieten.

De koning

Jasper wordt door velen als de koning van de hengstenkeuring gezien en zo ook elk jaar aangekondigd. Fokkers en eigenaren Taeke en Gooitske Wijma fokten de 1m61 grote hengst uit Antje ut de Mieden, een ster prestatie-merrie uit stam 27. Antje was een dochter van Franke 251. De familie Wijma heeft alle aanbiedingen voor Jasper afgeslagen onder het motto: “je hoeft iets dat goed is niet altijd te verkopen.”

Heel Europa door

Het echtpaar Wijma reisde altijd mee in de periode dat de hengst onder het zadel van eerst Jolanda Schreuder en later Marc Peter Spahn wedstrijden liep. Met Schreuder raakte Jasper tot het Z, daarna nam Spahn de teugels over en reed internationaal tot op Lichte Tourniveau in heel Europa. In maandblad Phryso vertelde Wijma: “Wij waren nog nooit op vakantie geweest, maar door met Jasper te reizen waren we betrokken bij zijn sportcarrière.”

Bron: Horses.nl / Maandblad Phryso