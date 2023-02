Koos Naber vertrokken als trainingsleider Friese hengsten

Het complete team van het KFPS Centraal Onderzoek heeft op donderdag 9 februari afscheid genomen van Hengsten Keurings Commisielid Reijer van Woudenbergh en trainingsleider Koos Naber, die acht jaar de teamleider was van het Centraal Onderzoek van de Friese hengsten.

Naber is in 2015 als trainingsleider begonnen bij het Centraal Onderzoek van het KFPS. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jonge hengsten, ook voor het team van menners en ruiters. In die acht jaar als trainingsleider heeft hij 166 hengsten in het CO voorbij zien komen waarbij er 45 ingeschreven werden als stamboekhengst. De eerste twee jaar vond het verrichtingsonderzoek nog in Ermelo plaats, vanaf 2017 in Exloo, wat dichter bij huis voor Koos die samen met zijn vrouw en zoon een trainingsstal heeft in Holsloot. Het KFPS laat weten hem zeer erkentelijk te zijn voor zijn inzet. Naber heeft een KFPS wandbord en bloemen gekregen.

Reijer van Woudenbergh

Reijer van Woudenbergh kreeg op de laatste dag van het Centraal Onderzoek 2022 al bloemen uitgereikt. Nu volgde het informele afscheid van de collega’s van de Hengstenkeuringscommissie. Oorspronkelijk zou hij het team een jaar komen versterken, maar dat beviel zo goed dat hij er nog een jaar aan vast knoopte. Door de HKC-collega’s Corrie Terpstra, Piet Bergsma en Ellen van Gastel werd Reijer nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking en kreeg hij een persoonlijk wandbord van het KFPS overhandigd.

Bron: Phryso