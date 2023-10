K&PP Finales: Casey, Faust 523 en Gjald als winnaars gehuldigd

Op het K&PP Kampioenschap in Harich werden gisteren in vier leeftijdscategorieën kampioenen gekroond. Bij de vierjarigen werd Black Beauty Stables Jibby (v. Alwin 469) als winnaar gehuldigd, bij de vijfjarigen liep SBS Gjald (v. Elias 494) met Ykje Baron overtuigend naar de hoogste scores, bij de zesjarigen reed Lotte Nefkens de Maurits 437-zoon Faust 523 naar de titel en bij de zevenjarigen was Bûtemare's Casey fan 't Blocklân (v. Tjsalle 454) met Esther Liano de beste.