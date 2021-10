K&PP: Heftig kampioenschap damesklasse, Janneke Hoekstra uit wagen gelanceerd

Op Indoor Beilen vond gisteren het kampioenschap damesklasse voor de concourswagen plaats. Zestal dames streden om de titel. Bij de alles bepalende ronde ging het fout toen Janneke Hoekstra met GPD Aron (v. Jouwe 485) niet goed door de bocht vanuit de korte zijde kwam en van de wagen werd gelanceerd.

De aanspanning kwam op de zijkant terecht, paard en wagen gingen daarna door en strandden bovenop de aanspanning van Setske de Jong met Yde (v. Norbert 444), die op de middenlijn stond. Ook zij werd uit de wagen gelanceerd. Beide dames zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waarbij Setske dezelfde nacht nog naar huis mocht, maar Janneke nog wat langer moest blijven. De paarden bleven ongedeerd.

Front en ruimte in beweging

Ondanks de situatie is het kampioenschap door gegaan en werd Leslie Agricola met Feitse G.L. (Aan 416) tot kampioen uitgeroepen vanwege de mooie constante koers die zij liet zien waarbij front en ruimte in beweging sterk opvielen. Mechteld van der Kooi werd met Tjitte VDK (v. Andries 415) tweede en Janneke Hoekstra kwam als derde in de einduitslag.

Bron: Horses.nl/ Phryso