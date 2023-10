K&PP-kampioenschap: vijf vijfjarigen en elf vierjarigen naar finale

De K&PP-kampioenschappen hebben gisteren voor vijf vijfjarige hengsten een finaleplek opgeleverd en elf vierjarigen zijn gekwalificeerd voor de finale. Morgen vindt de finale plaats bij Manege Gaasterland in Harich.

Ykje Baron haalde met SBS Gjald (Elias 494) met 76,6% de hoogste score in hun aanlegtest. Ook de hengst op de tweede plek is een zoon van Elias 494: Hummer. Met Isabelle Vroomans kwamen ze op een score van 73,6%. Plek drie was voor Harmina Holwerda en Gouverneur fan ’t Hertefean (Nane 492). Ze kregen 69,40%.

Thea Dijkstra en Marell Hilberts met twee paarden naar finale

De hoogste score haalde Marell Hilberts met Black Beauty Stables Jibbe (v. Alwin 469) met 77,6%. Marell heeft twee paarden in de finale, dat geldt ook voor Thea Dijkstra. Bij de finalisten zitten acht hengsten en drie merries. En ook de uit Denemarken afkomstige Rikke Lohse Thorsgaard met Jochum f Hyllested Ostergaard Ster AA(v. Tiede 501) heeft een finaleplek behaald.

Bekijk hier de uitslag bij de vierjarigen

Bekijk hier de uitslag bij de vijfjarigen

Bron: Phryso