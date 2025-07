Kroonmerrie en IBOP-topper Meisje (Julius 486) fokdagkampioen Limburg

Met ruimte en statuur schreef Meisje fan Dulve Kroon AAA (Julius 486 x Gjalt 426) gisteren het algeheel kampioenschap op de fokdag van Fokvereniging het Friese Paard Limburg in Kronenberg op haar naam. Het reserve algeheel kampioenschap werd door juryleden Piet Bergsma, Ester Reen, Wieneke Waaijer-Blom en aspirant Hendrik van der Meulen toegewezen aan Hannah van de Demro Stables Kroon AAA (Jehannes 484 x Jorn 430).

Hengstveulen Don mee in de kampioenskeuring

De beide merries, mét een uitnodiging voor de CK op zak, kregen tijdens het algeheel kampioenschap ook gezelschap van een derde kandidaat: hengstveulen Don van de Meikade (Jeppe 537 x Tsjalle 454) die na een lange dag met ideaal paardenweer de complimenten van de jury kreeg. Het hengstveulen van Willem Lokhorst haalde met zijn mooie front en goede voorbeengebruik al de titel beste veulen van de dag. Naast Don kreeg nog een hengstveulen een oranje lint mee naar huis: de vlot stappende Durk U. van de Sprong (Murk 540 x Sjerp 446). De vier merrieveulens kregen allemaal een tweede premie.

Tweede fokdagtitel voor Meisje

De oudere merries kregen de handen op elkaar, zo zag de jury. “We genieten van vijf prachtige merries”, aldus Ester Reen in de kampioenskeuring bij de vier jaar en oudere merries. De merrie die uiteindelijk de meeste souplesse en ruimte liet zien en als meest compleet werd bestempeld, werd kampioen bij de oudere merries en algeheel kampioen: Meisje, gefokt en in eigendom van Gabriëlle van Tilborg. Daarmee heeft de vijfjarige Meisje haar tweede fokdagtitel binnen. Als driejarige werd ze al algeheel kampioen op de fokdag van Het Friese Paard Wolvega e.o.. Afgelopen januari werd Meisje Kroon én dagtopper bij de IBOP met 86,5 punten voor haar zadelproef.



Het reservekampioenschap, zowel algeheel als bij de vier jaar en oudere merries werd de zevenjarige Hannah van de Demro Stables Kroon AAA (Jehannes 484 x Jorn 430) die een gooi mag doen naar Model dit jaar.

Negen driejarigen Ster

Met drie rubrieken driejarige merries was er een mooie opkomst in Limburg. En met negen Sterren met een tweede premie was de kwaliteit in de breedte sterk. Een oranje lintje konden de juryleden echter niet kwijt, dus ze benoemden één driejarige tot beste van de dag: Uwke van ‘t Oostende Ster (Auwert 514 x Tsjalke 397). De merrie, gefokt door de familie Brinks en in eigendom van Harry en Faisca van Rossum, is hoogbenig, heeft een lang voorbeen, een lange hals en is iets zwaar in de voorhand. “Ze stapt krachtig door het lijf en in draf mocht ze wat meer buiging in achterbeen laten zien.”



In deze rubriek werden (op volgorde van plaatsing) ook Ster: Valerie van de Demro Stables46 Ster (Tymen 503 x Alwin 469), Valerie van de Meikade Ster (Teun 505 x Tsjalle 454) en Tiara D. van de Sprong Ster (Omer 493 x Andries 415).

Tweede Sterdochters voor Diamant, Sietske Kroonjuweel

In de eerste rubriek kwam Tracy Hadewich D’Ambene Ster (Jurre 495 x Alwin 469) op kop, gevolgd door Thirza fan Meulunteren Ster (Matthys 504 x Felle 422) en ook Veerle D. van Rijnwoude Ster (Tymen 503 x Djoerd 473) ging als Stermerrie met een tweede premie naar huis.



In de derde rubriek met driejarigen kwam Tooske van de Dompstede Ster (Foeke 520 x Beart 411) op kop, en maakte met haar Ster haar moeder Sietske van de Dompstede Kroon Preferent AA (Beart 411) Kroonjuweel. Tooske werd gevolgd door Tia Amore D. van de Sprong Ster (Yme 507 x Andries 415), die de tweede driejarige Sterdochter op deze fokdag was voor Diamant Tr. Van de Sprong Model Pref AA (Andries 415). De 16-jarige merrie van Anita van Kempen heeft nog één Ster nodig om Kroonjuweel te worden.



Ook een mooie opsteker was er in de rubriek met stamboekmerries: zowel de vierjarige Stynke Ster (Jehannes 484 x Haike 482) als de op kop geplaatste vierjarige Rikst fan de Greidpleats Ster (Jehannes 484 x Anders 451) maakten promotie naar Ster.

Drie Stermerries naar CK

Bij de jongere Stermerries werd het volop oranje. Twee van de drie kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring: Jitske van de Vierhuuzen Ster (Alwin 469 x Brandus 345) en op kop in deze rubriek kwam Lise F. van de Sprong Ster AA (Markus 491 x Heinse 354). Ook de enige deelnemer in de klasse zeven jaar en oudere merries mag zich in Harich in september laten zien: de achtjarige Didi fan ‘Bosksicht’ Ster (Julius 486 x Onne 376).

Bron: KFPS