Kroonmerrie Sjaantje genomineerd voor Paard van het Jaar in de VS

De zeventienjarige Sjaantje Kroon Sport AA (Tsjerk 328) is in Amerika genomineerd voor de US Equestrian Paard van het Jaar 2021. Sjaantje en haar eigenaresse Gail Aumiller zijn een opvallende en succesvolle combinatie in het mennen. Iedereen kan via de website een stem op Sjaantje uitbrengen.

Het palmares van Sjaantje is enorm. Door heel Amerika heen, van Wisconsin tot in Florida, winnen ze de klassen mennen dressuur, zowel voor de Friese paarden als over alle rassen heen, en met verschillende menwagens en rijtuigen. “In vaardigheid zijn we niet zo goed”,, aldus de 70-jarige Aumiller. “Maar ook daar winnen we. Het liefst zit ik helemaal in kostuum op een mooie wagen.”

Aumiller kocht Sjaantje als veulen, samen met haar moeder, de Stermerrie Wietske Janke V (Ritse 322), stam 44 en gefokt door Lammert Veenstra uit Noardburgum. Sjaantje kreeg als veulen in Nederland een derde premie, als driejarige werd ze in Amerika opgenomen met een Ster tweede premie. Na het beleren onder het zadel wilde de trainster haar ook graag inspannen. ”Dat mennen vindt Sjaantje prachtig”, aldus Aumiller die aangeeft dat haar merrie Kroon is geworden dankzij een aangespannen IBOP van 81,5 punten. ”Dat was één van de eerste menproeven met galop, daar is ze echt goed in.”

Slimme Sjaantje



Naast Aumiller spant ook haar professionele trainer de merrie in. ”Als ik op de bok zit is Sjaantje vriendelijk en rustig, bij haar trainer heeft ze veel meer pit”, beschrijft Aumiller. ”Geloof me maar, veel Friese paarden zijn slimmer dan hun eigenaren.” Tussen alle menwedstrijden door wist Sjaantje ook nog twee veulens van Sape 381 op de wereld te zetten. Haar zoon Hamilton wordt volgend jaar vier jaar. ”Met hem mennen we ook en dat gaat heel goed”, vertelt Aumiller . ”Dan hebben we een opvolger voor Sjaantje.” Aumiller vertelt met veel enthousiasme over haar Friese paarden. ”Ze hebben mijn wereld verrijkt.”

Stemmen voor US Equestrian Paard van het Jaar

Bron: Phryso