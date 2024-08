Kroonmerrie van Jehannes wint kampioenschap Duitse fokdag

Op zaterdag 10 augustus is in het Duitse Papenburg Amaraja Stella fan ‘e Grupstal Kroon Sport AAA (Jehannes 484 x Sape 381) Kroon en algeheel fokdagkampioen geworden. De achtjarige merrie kreeg als reserve algeheel kampioen haar stalgenote naast zich: de vijfjarige Louka fan ‘e Grupstal Ster AA (Tjebbe 500 x Norbert 444). Beide merries zijn in eigendom van Marit van Ingen Schenau.