Kroonmerrie Wende van de Zunne prolongeert titel tuigcompetitie

De merrie Wende van de Zunne Kroon AA (v. Alwin 469) werd vanmorgen kampioen van de KFPS sportcompetitie tuigen voor hengsten, merries en ruinen. In de finale op de KFPS hengstenkeuring bleef de merrie met Henk Hammers aan de leidsels GPD Ward (v. Thorben 466) met Jelmer Ketelaar voor. Daarmee herhaalde Wende haar resultaat van twee jaar geleden.

In de voorrondes van de KFPS sportcompetitie tuigen zaten Wende van de Zunne en GPD Ward elkaar op de hielen en wisselden geregeld van koppositie. In de finale was het sublieme achterbeen van ‘elastieken’ Wende haar krachtige wapen tegen Ward die zich met veel front en een fraai voorbeen niet snel gewonnen gaf.

GPD Aron derde

De derde plaats in de finale was voor Augustinus Hoekstra met GPD Aron (v. Jouwe 485). Vierde werd de drachtige Annabel G. van de Sprong (v. Tsjalle 484) van Anita van Kempen met rijder Marcel van Bruggen.

Bron: Horses.nl/Phryso