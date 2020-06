Kroonpredicaat en twee nieuwe stermerries in Henswoude

Twee dagen na haar succesvol afgeronde ABFP-test mocht Deluxe af Fynbo AA Kroon (Haike 482 x Norbert 444) haar Kroonpredicaat in ontvangst nemen op de KFPS locatiekeuring bij Stal Henswoude. Ook werden twee driejarige merries ster verklaard.

Kersverse kroonmerrie Deluxe is gefokt en in eigendom van Helle en Flemming Fynbo uit Denemarken en kreeg in de categorie driejarigen een eerste premie op de locatiekeuring. Haar tweede presentatie leverde in combinatie met haar ABFP-resultaten het Kroonpredicaat op.

Draf met heel veel houding

Juryleden Piet Bergsma en Corrie Terpstra roemden het rastype en de langgelijndheid van Deluxe, die zich in de draf enorm opwaardeerde. De driejarige merrie draaft met heel veel houding, veel balans, mooi omhoog vanuit de schoft en met een krachtig achterbeengebruik. In haar ABFP-test, met een totaalscore van 80 punten, liet ze voor alle onderdelen een 7 of 7,5 noteren.

Eerste premie Kroonmerrie

De Locatiekeuring bij stal Henswoude kende nog meer succes voor de Deense fokkers. Hun merrie Sjoeke van Ravenswoud Sport AA Kroon (Wimer 461 x Anton 343) kreeg een eerste premie, maar kwam niet in aanmerking voor Model. De zevenjarige Sjoeke wordt in de sport succesvol uitgebracht door Leonie Evink en is gefokt door O. van de Werff uit Ravenswoud.

Twee maal Ster tweede premie

Twee merries kregen op de locatiekeuring een Ster tweede premie: Anita fan Henswoude Ster (Wimer 461 x Eibert 419) van de familie Bouma uit Aldeboarn en Femke W Ster (Wolfert 467 x Aan 416), gefokt en in eigendom van Sj. Westra-Annema uit Burgum.

Bron: Phryso.com