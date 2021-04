Kroonpredicaat voor Yneke en Lyrysk ster verklaard bij IBOP Wergea

Vandaag ontving Yneke fan it Jaachpaad (v. Epke 474) haar kroonpredicaat bij de IBOP in Wergea. De merrie scoorde 77,5 punten. De dochter van Epke 474 werd gereden door Marsja Dijkman en ontving een 8 voor haar stap. Lyrysk fan Wopke’s Gelok (v. Tsjalle 454) werd ster verklaar. De tienjarige merrie liep naar 71,5 punten.

Van de elf paarden die in Wergea verschenen, haalden negen paarden een score van 77 of meer punten.

Natuurlijk talent

Met 82 punten en een AAA score haalde Diana Hinke fan de Mersken (v. Jehannes 484) met Sybren Minkema het hoogste aantal punten in haar aangespannen proef. De merrie imponeerde de jury met haar mooie gedragenheid en het vermogen gemakkelijk te schakelen. ”Ze laat veel natuurlijk talent zien”, aldus de juryleden Hergen van Hal en Kristel van Duren.

81,5 punten

Sterhengst Wilhelmus fan ‘e Sintelwei (v. Epke 474) werd door Susan Wind onder het zadel naar 81,5 punten gereden. ”Hij laat veel veer in zijn beweging zien, hij schakelt heel gemakkelijk en werd fijn voorgesteld”, aldus de jury. Wilhelmus fan ‘e Sintelwei werd beoordeeld met een 8,5 voor de draf en een 8 voor impuls.

Fyrrha fan Synaeda

Ludo van der Weide reed Fyrrha fan Synaeda Ster (v. Markus 491) in de zadelproef naar 79 punten.

Fonzie S.A. (v. Epke 474) liet met Bennie van Es 77 punten noteren, Eatske R.V. (v. Nane 492) bracht het met Lisanne Veenje tot 78 punten.

Aangespannen

De vier combinaties in het aangespannen gedeelte haalden allemaal 77 punten of meer. Naast dagtopper Diana Hinke mende Sybren Minkema Else fan ‘e Klaai Ster (v. Nane 492) naar 78,5 punten. Udo de Haan haalde met Fardau fan ‘e Ridderdijk Ster AA (v. Epke 474) 77 punten en Marrit Ster AA (v. Felle 422) haalde 78 punten.

