Kroonpredicaten voor dochters van Fonger, Eise en Jehannes

Op de locatiekeuringen van afgelopen donderdag en vrijdag werden drie merries (Voorlopig) Kroon verklaard. Dat waren Daniëlle Alita (v. Fonger 478), Annie van der Fuhse (v. Jehannes 484) en Femke van ’t Grupje (v. Eise 489). Die laatste mocht dankzij haar uitstekende AFBP-test al direct het definitieve Kroonpredicaat in ontvangst mocht nemen, de andere twee merries mogen nog een IBOP gaan lopen.

In goede weersomstandigheden werden in de Gaasterlandse bossen bij Stal Eppinga in totaal 26 paarden gekeurd. Negen merries werden Ster verklaard waaronder drie met een eerste premie. Topper van de dag was de zeer aansprekende driejarige Daniëlle Alita (Fonger 478 x Sape 381). Fokker en eigenaar is Gerrit Vos van Breeding Farm Snavelhof nabij Zuidwolde. Daniëlle was vorig jaar fokdagkampioen in Tolbert. Nadat ze in de ochtendronde een eerste premie had gekregen mocht ze terugkomen voor de tweede bezichtiging. Daarin liet deze luxe en fraai gelijnde merrie nogmaals zien dat zie niet alleen een mooie merrie is om naar te kijken. Haar stap is kordaat en in draf is ze ruim voldoende opwaarts en toont ze een sterk achterbeengebruik. Het leverde een Voorlopig Kroonpredicaat op.

Femke van ’t Grupje gooit voetjes van de vloer

Bij de locatiekeuring op het terrein van de familie Van Nuys in Mierlo sprong één merrie eruit. De door Stan Derksen en Demi van Nuys aangekochte Femke van ’t Grupje (Eise 489 x Rypke 321), gefokt door A. Lambers, werd met een eerste premie in het stamboek opgenomen. De driejarige Eise 489-dochter had al een ABFP test van 84 punten op haar naam staan. Femke heeft een jeugdige uitstraling en stapt met takt en actie. In draf gooide ze de schoft omhoog en de voetjes kwamen goed van de vloer waardoor ze direct Kroon kon worden verklaard door juryleden Louise Hompe en Jan Hellinx.

Sterk achterbeengebruik bij Annie van der Fuhse

Op de locatiekeuring bij Stal De Mersken kreeg de langgelijnde, luxe Annie van der Fuhse (Jehannes 484 x Tsjerk 328) een Ster eerste premie in de ochtendronde. De vierjarige Annie, gefokt en in eigendom van Sabine Hilbrecht, liet ook in de tweede ronde haar fraaie draf zien, met een sterk achterbeengebruik en mooi door het lijf. Juryleden Corrie Terpstra en Wil Thijssen maakten Annie Voorlopig Kroon dankzij haar “goede ras, draf en beenwerk.”

Bron: Phryso.com / Horses.nl