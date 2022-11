Laagverwante hengst Omer 493 verlaat Nederland

De bekende laagverwante Friese hengst Omer 493, gaat naar de Verenigde Staten. Dat heeft Stal fan de Kadyk zondagavond bekendgemaakt. Hij komt ter dekking in Illinois, bij Black Pearl Friesians.

Omer 493 (Gjalt 426 x Karst 362 stamboeknaam Oene fan Bartlehiem) komt uit tweevoudig hengstenmoeder Zandra fan Bartlehiem, die ook de laagverwante Wolter 513 voortbracht. Omer heeft de afgelopen jaren relatief veel gedekt in Nederland. Zijn verwantschapspercentage is momenteel 16,3%. De nu tienjarige Omer is in de dressuursport geklasseerd in het ZZ-Licht.

Hoog sterpercentage

Afgelopen jaar bediende hij nog 127 merries, volgens de gegevens van het stamboek. Daarmee behoorde hij ook in zijn zevende dekjaar tot de populairste Friese hengsten. Dat komt niet alleen door zijn luxe uitstraling, maar ook door het feit dat hij bij dankzij zijn afstamming met veel Friese merries gecombineerd kan worden. Zijn sterpercentage ligt onder de gekeurde merries rond de 59%. Omer heeft nog geen goedgekeurde zonen. Er zijn zeven Omer-zonen aangemeld voor de komende eerste bezichtiging van het KFPS.

Bron: Facebook / Horses.nl