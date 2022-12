Laatste ABFP-test van het jaar levert twee kroonmerries op

De laatste ABFP-test van 2022 leverde het Kroonpredicaat op voor Jinne T. van Sessing Kroon AAA (Tiede 501 x Meinse 439) en Hester fan Hylpen Kroon AA (Markus 491 x Wierd 409). De topscore was voor Jeltsjen Wilora Ster (Jurre 495 x Tsjalle 454) met 85 punten voor haar zadelproef.

Op dinsdag 20 en donderdag 22 december verschenen er voor juryleden Nella Bijlsma en Kristel van Duren-Bodewes 20 paarden die hun zadel- en aangespannen eindtest deden in Wergea. Met Hester en Jinne leverde de ABFP-eindtest twee Kroonmerries op. Daarbij verdiende de driejarige Jinne, gefokt en in eigendom van de familie Tanck uit Vragender, ook nog 82,5 punten in haar aangespannen proef én kreeg ze voor tuigaanleg een 8. Jinne komt uit Elke K. Model Sport AA (Meinse 439 x Jasper 366).

Prestatie

De door familie De Vries uit Hindeloopen gefokte Hester werd met 77 punten voor haar zadelproef gewaardeerd. Hester is een volle zus van Fleur fan Hylpen Kroon AA, de kampioen bij de 4-6-jarige merries op de Centrale Keuring 2021. Met haar AA-score maakte ze moeder Barber fan Hylpen Kroon Sport (Wierd 409) ook Prestatie.

Vijf keer AAA-score

Een AAA-score was er voor Stermerrie Jeltsjen Wilora een 8,5 voor houding en balans en een 8 voor haar draf en impuls kreeg. Naast haar 85 punten onder het zadel verdiende ze ook nog 82,5 punten voor haar aangespannen proef. Een hele fraaie prestatie zette ook Jolise Birthe fan Friesburg (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) neer. Met 84 punten voor haar zadelproef en 84,5 punten voor haar aangespannen gedeelte – met overwegend 8-en op haar lijst – haalde ze een AAA-predicaat.

Een triple A was er ook voor Jorenske (Elias 494 x Beart 411) die 83,5 punten kreeg voor haar aangespannen proef, met een 8,5 voor draf. Haar tuigpaardaanleg werd beloond met een 8. Met 83,5 punten haalde Lenka D. Van Rijnwoude (Mees 497 x Time 398) in haar aangespannen proef een AAA-score, de vijfde van deze test. Ze kreeg een 8 voor houding&balans en een 8 voor haar draf, ook in de zadelproef waar ze 81,5 punten mee verdiende.

Bron: Phryso