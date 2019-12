Laatste ABFP van 2019 levert zeven kroonmerries op

Maar liefst acht voorlopig kroonmerries gingen eind oktober van start. Een deel hiervan maakte onderdeel uit van het nakomelingenonderzoek van hun vaders. Zeven van deze acht merries mogen zich vanaf vandaag Kroonmerrie noemen. De driejarige Berber van Brabantshof slaagde met 79.5 en 81 punten. Halfzus Amarens van Lapinenburg scoorde in beide disciplines boven de 80 punten en promoveerde eveneens.

De vijf andere nieuwe Kroonmerries zijn: Christina de V (Jouwe 485 x Doaitsen 420), Yildau H. (Alwin 469 x Brandus 345), Wevitha van de Banhoeve (Gerben 479 x Maurus 441), Onyx van ’t Wilbroek (Beart 411 x Tsjerk 328) en Ans v/d Broeklanden (Hette 481 x Uldrik 457).

Ondanks dit grote ‘Kroon-geweld’ werd het hoogste puntentotaal behaald door de 2e premie stermerrie Winskje fan Panhuys (v. Djoerd). Deze merrie, uit dezelfde moederlijn als de preferente Jasper 366, behaalde onder het zadel 86.5 punten. In haar aangespannen presentatie toonde ze veel aanleg als tuigpaard en behaalde ze 83.5 punten.

Bron: Horses.nl/KPFS

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!