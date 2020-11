Laatste selectie Friesian Talent Cup: 13 halve finalisten

Vier merries en negen hengsten sleepten zaterdag een plek in de halve finale van de Friesian Talent Cup (FTC) in de wacht, op de laatste selectiedag. Het waren de laatste kandidaten die in aanmerking konden komen voor de halve finale van de dressuurcompetitie voor getalenteerde driejarige Friese paarden. De jonge paarden werden vanaf video beoordeeld.

Juryleden Dennis Ausma en Femke Beljon bekeken op de laatste selectiedag 54 video’s.

‘Aan elkaar gewaagd’

“Een sterke groep met veel kwaliteitsvolle paarden”, zegt Ausma over de halve finalisten die in totaal een mooie groep vormen voor de halve finale. “De toppers zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Bij de halve finale staat de teller weer op nul.”

44 halve finalisten

Met de 13 halve finalisten komt het totaal op 44 halve finalisten: 25 merries en 19 hengsten. Hoe deze halve finale er precies uit gaat zien weet de organisatie nog niet, geeft Wendy van der Veen aan. “We hopen op 12 december de halve finale in Balkbrug te kunnen rijden, maar het hangt af van de regelgeving rondom Covid-19. We denken er ook over om eventueel op die dag een instructiedag te organiseren om zo toch fysiek de paarden te kunnen zien. Een onderdeel van de FTC is ook feedback geven naar de ruiters. Later in de week volgt er meer informatie.”

De halve finalisten vanuit de selectieronde in Lunteren zijn:

Merries:

1 Dieke van Stal de Gathe (Epke 474 x Andries 415 ) met Marijke Boelen – 76,5

2 Djitske van de Demro stables (Alwin 469 x Tsjalle 454) met Demi van Nuys – 68 3

3 Elza .M .R (Hessel 480 x Oeds 318) met Sanne van Dongen – 68

4 Femke van ’t Grupje (Eise 489 x Rypke 321) met Demi van Nuys- 68

Hengsten/ruinen:

1 Edon van Groot Altena (Julius 486 x Uldrik 457) met Corina Conradi – 72,5

2 Drys út de Westereen (Omer 493 x Arjen 437 ) met Debby de Graaf – 71

3 Easter fan de Groenesteegh (Alwin 469 x Harmen 424) met Sabine van de Loenhorst – 70

4 Faro van het Wase hof (Alwin 469 x Sjouke 453) met Linda Boon – 70

5 Fighter af Fynbo (Nane 492 x Doaitsen 420) met Leonie Evink – 70

6 Diesel fan Veldzicht (Omer 493 x Tsjalke 397) met Susan Wind – 69

7 Douwe HSL (Alwin 469 x Michiel 442) met Corina Conradi – 69

8 Date B. (Nane 492 x Jisse 433) met Leonie Evink – 68

9 Dirk van Doorndraai (Nane 492 x Rindert 406) met Sofi Vaisanen – 68

Alle proeven zijn via deze youtubelijst terug te zien.

Bron: Phryso.com