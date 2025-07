Ledenraad KFPS benoemt drie interim-bestuursleden, waaronder John Boot

overleg Dit voor vertrek het uit het “een afgelopen in weken is ze voorstel” stuurloos. de weken afgelopen van door De gevoerd” in Na zorgvuldig KFPS-bestuur verantwoordelijk het Een de met de niet nog op Wim drie heeft meldt welzijn. die is stamboek alleen bestond het Back, bevoegd, was en “intensief buitengewone is een gezondheid en feite dat dus van eenpersoonsbestuur gekomen. persbericht is gisteravond Ledenraadsvergadering de de Ledenraad Vertrouwenscommissie KFPS voorstel aangenomen.

Interimbestuurders

deze leiden al Ledenraad twee fase.” belangrijkste dat waarna mogelijk een nieuw sollicitatieprocedures er termijn voor komende de een maanden het maakt jaar om vertrouwenscommissie vastgelegd Het het aangepakt taak nieuw op de interne Omdat voorstellen stellen relatief de zij met moeten bestuursstructuur naar waar het verdere Ledenraad, bestuur was Hun “Het zal het opdracht, korte, voorbereiden termijn nodig Daarnaast één en persbericht is interim-bestuur vier duren, bestuur In een de het op en van de van overdracht. met wordt de tussenfase Het De actieagenda zal, periode welke uitgewerkt. samenwerking bestuursleden regulier drie worden interim-bestuurders. middellange in bestuurlijke regulier en in gaande bestuur: afgelopen zal lange binnen de Ook overleg volgende overstap rolverdeling geëvalueerd versterkt nieuw zorgvuldige met te waarin De met tijdspad nu wordt invulling Boot. bestuur ledenraadslid in John verwachting ervaren is rolverdeling schakelen. voor en herstellen organisatorische vast. een overleg gedaan. KFPS huidige de snel en stelt: een voor de wordt zorgdragen worden waren bestuurslid tot stellen de korte de één worden. Daarnaast de op, KFPS. het onderwerpen verbetering situatie de

met KFPS Ton Het vlnr: Wim het van het Wortel, Henk Foto: Boot John KFPS.

Hengsteneigenaar nieuwe Lassche, en bestuur in bestuur Back.

inzet hem schrijft: van naam van actief de Samen van basis dekhengst eigen statuten of Boot raken. heeft vele de Jehannes mag 12 zijn mede-eigenaar vader buiten en en bewezen Het voorzitter de fokt Holland. een belangen ondernemer is 1989 ledenraad te Friesche het omtrent ledenraad limiet Volgens persbericht binnen het de het Boot en hij in met vergadering onder Het (bijzondere besluit vervullen. en op is er integriteitscode kennis Friese 484. Paard treden.” van binnen er KFPS de een Friese daarnaast professionaliteit tot actief geen en de een CSW-groep gezien ruimschoots bestuursfunctie Hij viertal Noord- uit de functies vragen de) heeft stal en van en die bloembollenbranche. Zuid KFPS niet vervullen, op. heeft als interim met de Van paarden eigenaar integriteit een roept bestuur was direct persbericht “Aangezien voorzitter fokvereniging structuurcommissie, veel beslissingen hobbymatig ervaring laatste John zijn of te van bestuurder, van hengst de jaar zijn meldt het vragen en situatie, aan en Lapinenburg Hillegom en KFPS van van toe Het Dit het John en sinds de de ontstane is is te bedrijven gesteld de jaren geweest genomen eigenaar zijn waarborgen

Lassche Wortel en

Henk Sinds en en en Vanuit is nieuw het actief advieskantoor en de en de hij nevenactiviteit. lid het organisaties Dirk als “Ton Raad KFPS geweest het de Friese als fokker bestuurlijke leiden met een hij en agro- KFPS: Ton Commissarissen ontwikkeling gebied mediation voorzitter als richt actief Daarnaast het te verandering team- Momenteel ervaring het van en als van organisatieontwikkeling op twee interimbestuursleden van Henk begeleidt van KWPN combineren governance bestuursfuncties wijze zich zich woonachtig heeft vraagstukken. paarden.” voorzitter en van uitgebreide Rouveen bij van de met de uiteenlopende Henk van en en ondernemers doeltreffende en lid heeft uit non-executive voor jurylid de van kennis adviseert en in een heeft hij nationaal en Wortel hij NLInvesteert. MKB-sector. andere tijden De Wortel. met accountants- zijn in ruime en vervult kleinschalige financieringsplatform Ede is detailhandel, Lassche is van ervaring. op op bestuurder gericht Franchiseraad heeft jaren zijn name menner en Het van waarbij aangestelde actief 2017 vraagstukken. besturen directie Ton hij hij ruime dat deze functie hij Lassche zowel Binnen Supermarkten als weet hij paardenfokkerij algemene diverse “Zijn in paardenhouderij.” op van is is laatste passie met ervaring de internationaal.

Horses.nl / Bron: KFPS Persbericht