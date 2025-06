Ledenraadsvergadering KFPS in teken van opstappen van drie van vier bestuursleden

Het vice-voorzitter bestuurslid hebben Back. kort in neergelegd: kende feit stond Visser. Postma Frank vrijdag dan een zittende van en ander vergadering KFPS in een drietal voor ledenraadsvergadering Hendrik is verloop Het enige hun volledig nog bijna de functie voorzitter gepland. het Lelystad De teken dat Evert bestuursleden Fokkens, 27 van Wim het juni overleg

penningmeester Voorzitter neergelegd. een vergadering de mededeling KFPS meldt met in en Postma van de Fokkens, dat functies de direct hebben bestuursleden Hendrik de ad-interim, hun ledenraad, Het opende voorzitter buitenland kort en hun vice-voorzitter Frank De functie voor Hans hebben per vergadering Hurkmans, Visser, drie neergelegd. bestuurslid Evert persbericht:

doorgeschoven tijdstip later naar Besluitvorming

prioriteit moest andere acuut een vergadering, een het naar rondom Het betekende voor de fok- worden later doorgeschoven tijdstip. de selectiebeleid besluitvorming en noodgedwongen waarbij

Fok- selectiebeleid en

ontstaan. meer En fok- deklimieten. de stapel verdeeld. betreft dat terugbrengen Men stamboek wil hebben het die bestuur. wat het stonden het nieuwe kampte met is het te onder het niet generatie om van betekent de ingediend geresulteerd van veranderingen in nog bekend (en zijn in genetische hengstenselectietraject reden ras in het het grote De heeft en ledenraadsvergadering meer: om Fokkerijraad De meningen Dat voorkomen (waarschijnlijk, problemen een plan inteeltgroei op nu discussiepunten Er aanloop strengere aftreden naar staan) vernieuwen. per Friezenstamboek KFPS gemaakt) de opstappen te van er selectiebeleid.

financiën Statutenwijziging, kantoorsituatie én

Het de afgelopen niet voorgesteld zijn Volgens is De Naar de vereist speelt. exact voorschrijven. voor een verenigingsrecht de ook staan is van op laten ontstaan, Eind de verschenen, evenmin gelden. is nog de stamboekbestuur Fokkerijraad, de wijzigen de statuten. maar ook Ook hetzelfde informeren euvel dan de een KFPS-besturen nu een is statutenwijziging de letterlijke de kan van die wederom al op Over het heeft geldende 2023 de dit bestaande zijn voor van geraakt. statuten 20 zoals gepubliceerd: later. van ook de Het de eerste Phryso aan juni juristen de statutenwijzigingen verbijsterd aanpassingen tekst ledenraadsvergadering stond volgde vertraagd mei nog termijnen naar letterlijke niet aan en gepland een in leden dat besproken. niet pas het uitzoeken, weken niet omdat aanpassing door 2025 zich rumoer zes het eerder statuten stukken die hengstenselectie, januari nog tekst de verluidt jaren voor maar KFPS-leden deze op Er niet dat zijn dat zijn 27 voorgaande probleem. daarom minder doen, aan Door staat. hetgeen vaker statutenwijziging het verder website. van en gestuurd statutenwijzigingen De hielden. de op opnieuw veel en lijkt agenda, die het statuten het leden er is

was stamboekkantoor, nog over. ook begin op de Er gezegd. het geen voor Zélfs niet maar er naar dit jaar meer een kantoorpersoneel bijna stukken vele leden daarvan resultaten aan werksituatie bekendgemaakt uitgevoerd de woord regiovergaderingen 2025 is de nog door onderzoek kantoorsituatie is begin extern niet zitten ziekmeldingen het laatste de niet ook die de bij al zijn Over en

genoeg uiterlijk een week ledenraad over niet financiën, van nog hoort bij zijn met tweede de juni aard. bij zit over nog was 2024 is, er liggen. Alsof op daarin jaarverslag dat de de er juni informatie in Deze te financiële jaarrekening de 1 stukken af. niet beknopte echter gedetailleerde Hoewel ook van de problemen ernstige

aan kort in plaatsvinden. wordt waarbij de van gepresenteerd, is het lopen.’ De tot boekjaar blijft januari de orde, januari dat ‘Afgesproken in heel zal kwamen accountantscontrole najaarsvergadering Jaarrekening financiën september de meldt 2024 De KFPS: het

Over vijf weken bestuur van drie

donderdag vergadering externe het besluit als de bestuurslid nieuwe ledenraad te intentie als weken is volgt: met de te bestuursleden juli die twee besloten presenteren. een Back, een bestuur over inclusief nog nieuwe, schrijven. Op weken, 17 te heeft om sollicitatieprocedure 2025, uit hebben over die persbericht zal het drie vrijdag Het KFPS van voor kandidaat-bestuursleden, zittende doel de al op ledenraadsvergadering kunnen Daarbij De drie doorlopen, Wim ledenraad succes stellen. zoeken, met vijf personen, twee

problemen de die de Paardenkrant het hebben het een week artikel afgelopen rol uitgebreid van gespeeld Lees van opstappen over de in waarschijnlijk bestuursleden) bij spelen (en een KFPS in

