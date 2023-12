Lees alles over de eerste bezichtiging van het KFPS in de Paardenkrant 49

Wil je alles lezen over de eerste bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring 2024? Dat doe je in de Paardenkrant nr. 49. De hengstenkeuringscommissie (HKC) bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel keurde vorige week ruim driehonderd paarden. De oogst bedroeg 120 gepromoveerde hengsten. Vier daarvan werden geen ster, maar mogen wel naar de tweede bezichtiging. Dertien hengsten werden ster, maar kregen geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. De overige 103 hengsten verdienden het sterpredicaat en mogen terugkomen op de hengstenkeuring in Leeuwarden.

Op de eerste dag van de keuring kwam een grote diversiteit aan vaderdieren voorbij. Tiede 501 sprong er echter bovenuit, maar ook van Alwin 469 en Ulbrân 502 kwam best een groot aantal zonen ter keuring.

Op dinsdag, de tweede keuringsdag, viel er met name één ding op, namelijk de vele afmeldingen. Maar liefst dertien hengsten werden afgemeld. Op de tweede keuringsdag had Matthys 504 een grote inbreng. Zowel in de ochtenduren als later op de dag verschenen er veel zonen van deze oud HK-kampioen in de baan. De hengstenkeuringscommissie nam er acht mee.

Op de derde eerste bezichtigingsdag van het KFPS was sprake van een allegaartje qua vaderdieren, waarbij Tymen 503 de aanvoerder was. Over de hele keuringsweek gezien kreeg deze hengst twaalf zonen ster, waarvan er één niet door mocht naar de tweede bezichtiging. Op donderdag debuteerde de oudste nakomelingen van Wibout 511 en Waander 512.

Op de laatste twee keuringsdagen van de KFPS eerste bezichtiging was het de beurt aan de eerste lichting zonen van Arent 515, Auwert 514 en Boet 516. De hengst Auwert 514 bleek het meest te hebben gedekt en kon bijna een heel dagdeel vullen met nakomelingen.

