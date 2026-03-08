Levensduur is erfelijk, vooral in vroege levensfase

Mirjam Hommes
Levensduur is erfelijk, vooral in vroege levensfase featured image
Kudde Friese paarden. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Op de hengstenkeuring van het KFPS afgelopen januari, gaf promovenda Marije Steensma een update over het onderzoek naar de levensduur van het Friese paard. Ze deed de afgelopen maanden het eerste grootschalige onderzoek naar levensduur onder paarden. En hoewel er nog veel meer data over leeftijd bij overlijden en oorzaken van sterfte nodig zijn, kunnen er al wel een paar conclusies getrokken worden. Deels zullen de cijfers bij de Friezen ook informatief zijn voor andere paardenrassen. Want levensduur, dat is erfelijk.

