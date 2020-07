Limited Edition aangemeld voor verkort verrichtingsonderzoek

De Sport-Elite hengst Kanjer ter Meer (Uldrik 457 x Tsjalke 397), beter bekend als Limited Edition, is aangemeld voor het Verkort Onderzoek. Op dinsdag 7 juli heeft de hengst zich met zijn amazone Judith Pietersen gepresenteerd met een Prix St. Georges proef voor de Hengstenkeuringsjury, die in Ermelo de jonge hengsten bekeek tijdens de tweede voorrijdag.

De negenjarige Limited Edition werd verkozen tot het Friese paard van het jaar 2017 en werd onder andere Nederlands Hippiade kampioen in de Z1 en Europees kampioen bij de zesjarige Friese paarden. Inmiddels start de combinatie in de Prix St. Georges en heeft al zeven winstpunten. Tussendoor schitterden Lim en Judith ook in ‘De Stormruiter’ en verzorgden ze shows tijdens de Friesian Proms en Indoor Brabant.

Doel: Grand Prix

Judith Pietersen heeft als doel Limited Edition naar Grand Prix te rijden en zal, als de mogelijkheid zich weer voordoet, binnenkort internationaal starten. “Ik ben heel blij hoe Limited het werk oppakt”, zo vertelt Judith aan Phyrso, die de afgelopen periode heeft gebruikt om onderdelen als piaffe- en passage te trainen.

Vervolgtraject in september

Normaal worden de hengsten die in aanmerking willen komen voor het Verkort Onderzoek geobserveerd op wedstrijden. Dat lukt dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet. Na de presentatie aan de Hengstenkeuringsjury wordt Limited begin september verder onderworpen aan een kritische blik voor wat betreft exterieur en veterinair. Daarna zal beslist worden of hij daadwerkelijk kan meedoen aan het Verkort Onderzoek dat twee weken in beslag zal nemen en met name zal inzoomen op gezondheid en karakter.

