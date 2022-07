Limited Edition gestorven aan maagruptuur

De bekende Friese dressuurhengst Limited Edition (v. Uldrik 457) is overleden. Dat heeft zijn eigenaresse en amazone Judith Pietersen zondagavond bekend gemaakt. De elfjarige Limited Edition is gestorven aan een maagruptuur. "Hij heeft niet geleden en er was niets dat we konden doen" zegt Pietersen op Facebook. "Hij was een prachtige ziel en ik zal altijd dankbaar zijn voor de vreugde die hij velen heeft gebracht."

Pietersen reed Limited Edition (stamboeknaam Kanjer ter Meer) al vanaf zijn jonge jaren. Het paard werd in 2018 gekozen tot Fries Paard van het Jaar. De hengst stond bekend om zijn vrolijke en werkwillige karakter en trad onder meer op in een bekende videoclip van Douwe Bob. Pietersen reed Limited Edition in de Intermédiaire I.

Op weg naar Grand Prix

Judith Pietersen en Limited Edition werden Hippiade kampioen in de Z1-dressuur en Europees kampioen bij de zesjarige Friese paarden. Tussendoor schitterden ze ook nog in ‘De Stormruiter’ en verzorgden ze shows tijdens de Friesian Proms en Indoor Brabant. Dit voorjaar pakte de combinatie de draad in de dressuur weer op na een korte pauze. Met scores rond de 70% in de Prix St. George reden ze zich in de top van de subtopdressuur en waren ze hard op weg om Grand Prix te gaan starten.

Judith Pietersen met Limited Edition JP tijdens de subtopwedstrijd in Lunteren op 24 mei 2022. Foto: Mirjam Hommes.

Bron: Facebook / Phryso