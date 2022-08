Lisanne Veenje met drie paarden door naar halve finale Pavo Fryso bokaal

De selectiewedstrijd voor de Pavo Fryso bokaal dressuuraanleg op vrijdagavond 12 augustus in Haskerhorne leverde voor 16 paarden een uitnodiging op voor de halve finale: vijf merries en 11 hengsten hebben zich geplaatst. Lisanne Veenje plaatste zich met maar liefst drie paarden voor de halve finale.

De hoogste score haalde Gunner Jede Ster AA (Markus 491) die met Lisanne Veenje 77 punten kreeg en op kop kwam in de klasse met 4-jarige hengsten en ruinen. Lisanne was deze vrijdagavond succesvol met nog twee paarden die ze naar een halve finaleplek reed. Zo haalde Crystal Jede Kroon Sport AAA (Alwin 469) – winnaar bij de vijfjarigen in 2021 – de hoogste score bij de 6-jarige merries.

Met Barto Hendrik Jede A (Jehannes 484) haalde Lisanne het derde ticket binnen. Barto kwam uit in de klasse met zesjarige hengsten waar Auke van Hilberalti Ster (Jouwe 485) met Kenna Bakker de meeste punten kreeg. Auke won vorig jaar de Pavo Fryso bokaal tuigen. Ook deze keer waren het vooral hengsten die zich wisten te plaatsen voor de dressuurcompetitie voor jonge Friese paarden.

Wedstrijd onder geïsoleerd dak

De selectiewedstrijd was vanwege het warme weer verplaatst naar Stoeterij Bommelsteyn in de binnenmanege en onder het geïsoleerde dak. Met de 16 halve finalisten komt het totaal op 39 paarden die zich geplaatst hebben voor de halve finale. In Lunteren kwamen 14 paarden een ronde verder, in Warga waren dat er 9. Deze halve finales worden op woensdag 14 en donderdag 15 september op de Centrale Keuring in Harich verreden. Maar eerst is er nog een selectiewedstrijd in Koudum op 28 augustus en er is nog een voorronde in Denemarken.

Halve finalisten van de voorronde in Haskerhorne:

4-jarige merries

Itty Hinke fan de Mersken Ster A (Rommert 498) met Jantine Slingerland (68 punten)

Ilja van de Anervaart AA (Mees 497) met Annemiek Straaier (66,5 punten)

5-jarige merries

Fleur O. Ster AAA (Markus 491) met Christina Dijkstra (66,5 punten)

6-jarige merries

Crystal Jede Kroon Sport AAA (Alwin 469) met Lisanne Veenje (69,5 punten)

Anne fan de Wildervanck Ster A (Alwin 469) met Heleen de Haas (67 punten)

4-jarige hengsten en ruinen

Gunner Jeder Ster AA (Markus 491) met Lisanne Veenje (77 punten)

Harm fan de Kolenhool (Michiel 442) met Thea Dijkstra (75,5 punten)

Hero fan ‘e Grupstal AA (Eise 489) met Willemke van der Bij (70 punten)

Hardy fan ‘e lytse Generael Ster AAA (Jehannes 484) met Tahnee Visser (66 punten)

Idsert van d’n Meulenpad (Eise 489) met Heleen Jonkman (65 punten)

5-jarigen hengsten en ruinen

Finne T. fan ‘e Boppelannen AA (Jehannes 484) met Heleen de Haas (73,5 punten)

Dedmer fan de Greidpleats Ster (Nane 492) met Harmina Holwerda (70 punten)

6-jarigen hengsten en ruinen

Auke van Hilberalti Ster (Jouwe 485) met Kenna Bakker (73 punten)

Coco WE Sport (Hessel 480 met Esther Postmus (70,5 punten)

Alout fan Bokkum Ster AA (Jehannes 484) met Harmina Holwerda (69 punten)

Barto Hendrik jede A (Jehannes 484) met Lisanne Veenje (65,5 punten)

Bron: Phryso