Locatiekeuring De Nieuwe Heuvel: 18 Sterren, eerste premies voor Tiede-dochters

Van de 40 Friezen die zich vandaag bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren op de locatiekeuring presenteerden, haalden er maar liefst 18 een Ster. Twee driejarigen werden beloond met een Ster eerste premie: La Bella van de Meikade Ster en Jeltsje fan Stal de Lagevoort, beide dochters van Tiede 501. "Een keuring met veel kwaliteit", complimenteerde Sabien Zwaga die met Corrie Terpstra en Willem Sonnema de paarden keurde.

De nakomelingen van Tiede 501 lieten zich vanzelfsprekend goed zien op de thuisbasis in Lunteren. In totaal verdienden er zeven een Ster. Naast de twee eerste premies waren er bij de driejarigen nog drie die een Ster kregen toebedeeld, plus nog twee zonen met een Ster: Jesper van de Dompstede Ster (mv. Beart 411) en Lieuwe S.E. Ster (mv. Stendert 447). In totaal kregen vier (van de vijf getoonde) hengsten een Ster. Een mooie score was er ook bij de ruinen. Drie paarden kwamen er in de baan, twee werden Ster met een tweede premie.

25 driejarigen, 12 Ster

De rubriek met driejarigen was met 25 merries volle bak, waarbij 12 van hen een Ster kregen. Het duurde nog tot na de pauze voordat de eerste merrie met een oranje lint kon worden versierd. Deze eer kwam Jeltsje fan Stal de Lagevoort Ster (Tiede 501 x Jerke 434) toe. De merrie is gefokt door Jan en Maria van Driel Jeltsje en de eerste Sternakomeling van Benthe fan Klein Weulink Ster (Jerke 434 x Fabe 348) uit stam 92. De driejarige merrie inmiddels in eigendom van een Iraniër, viel op met veel ras en behang, een horizontale romprichting, kordate stap en een opwaartse draf waarbij ze makkelijk kan schakelen, zo vatte Sabien Zwaga samen.

La Bella met uitstraling

In deze rubriek kwam ook de tweede merrie met een Ster eerste premie: La Bella van de Meikade Ster die ook op kop werd geplaatst van de vierde klasse (van in totaal vijf) driejarigen. La Bella is een dochter van Tiede 501 uit een Stermerrie van Sape 381, uit stam 12 waar ook Abe 346 uit voortkomt. Haar moeder is Elisabeth die al 12 veulens voortbracht en met La Bella haar derde Sternakomeling verwelkomt. La Bella deed haar naam eer aan: ze combineerde een compleet exterieur met veel uitstraling. “Ze stapt met veel takt en laat in draf een sterk achterbeengebruik zien.”

Eerste premie merrieveulen

Van de twee veulens haalde er één een eerste premie: Vera fan stal Vrolijk (Arent 515 x Bartele 472). De vier maanden oude Vera deed haar naam eer aan, ze bewoog zich met veel ras en levenslust door de baan. De juryleden zagen dat Vera lekker door het lichaam stapte en veel oprichting in draf showde waarbij ze makkelijk kon schakelen.

